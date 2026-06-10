Polémica en el Mundial: FIFA obliga a Haití a modificar su camiseta por un supuesto mensaje político

Una de las camisetas que Haití estrenó en marzo de este año y la FIFA le exigió modificar. (Foto: @fhfhaiti)

Aunque la Copa del Mundo todavía no comenzó, las polémicas ya aparecieron fuera de la cancha. En esta ocasión, la protagonista fue la selección haitiana, cuya nueva indumentaria generó observaciones por parte del máximo organismo del fútbol mundial.

El conflicto surgió por una ilustración incluida en las tres camisetas diseñada por la marca colombiana Saeta. El estampado muestra una bandera azul y roja en posición horizontal, un símbolo que representa la primera bandera utilizada por Haití tras su proceso de independencia.

Sin embargo, la FIFA interpretó que algunos elementos del diseño podrían contradecir sus normas sobre expresiones políticas en las competiciones oficiales y pidió que sean modificados antes del inicio del torneo.

Desde la empresa fabricante explicaron que la camiseta busca rendir homenaje a los ciudadanos haitianos y a la historia del país. Además, incluye una representación simbólica de la Batalla de Vertières de 1803, uno de los enfrentamientos decisivos en la lucha por la independencia haitiana.

La marca también aclaró públicamente que el diseño no tiene ninguna intención política, sino que busca destacar un hecho histórico y la identidad nacional del país caribeño. Pese a esas explicaciones, la revisión realizada por la FIFA determinó que algunos detalles deberán ser ajustados para cumplir con los reglamentos vigentes.

La controversia también generó un intenso debate en redes sociales, donde surgieron teorías vinculadas a Polonia. Algunos usuarios interpretaron erróneamente que la bandera representada en la camiseta era un homenaje al país europeo debido a la similitud visual con los colores de su enseña nacional. ya que tuvo participación histórica en el proceso de independencia haitiano frente a Francia, lo que alimentó las especulaciones.

No obstante, tanto la marca Saeta como diversos historiadores aclararon que la referencia corresponde exclusivamente a la primera bandera de Haití, compuesta por los colores azul y rojo y adoptada tras la independencia lograda en 1804.

De esta manera, la selección haitiana deberá introducir modificaciones en su uniforme para cumplir con las exigencias de la FIFA antes de su participación en el Mundial 2026. El seleccionado caribeño integra el grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia, contra quien debutará este sábado 13 de junio.