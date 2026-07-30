Por el clima, suspendieron la quinta fecha del Sur de la República de motocross en La Barda de Neuquén

La lluvia complicó todos los planes, las condiciones del circuitos estan lejos de ser las ideales y por eso fue suspendia la quinta fecha del Sur de la República de motocross, que se iba a disutar este fin de semana en La Barda de Neuquén.

El Motocross Club Neuquén informó la determinación y también anunció que la competencia, con el mismo programa, se llevará a cabo entre el 15 y 16 agosto. Tras evaluar las condiciones de la pista, junto a los integrantesde la Federación Sur del Deporte Motor, consideraron que era mejor frenar la organización.

«La seguridad de pilotos, equipos, autoridades, colaboradores y del público siempre será nuestra máxima prioridad», informaron en el comunicado oficial. Y cerraron: «Agradecemos la comprensión y el permanente acompañamiento de toda la familia del motocross».

Así están los campeonatos

En MX1, la principal, Nahuel Kriger lidera con 151 puntos, seguido muy de cerca por Pablo Galletta con 149, mientras que Agustín Carrasco ocupa la tercera posición con 142. En MX2, Sebastián Figueroa es el puntero con 150, apenas dos más que Felipe Cruz (148) y Santino Sonhutter marcha tercero con 109.

En Junior, Lucas Aronica encabeza el campeonato con 163, seguido por Rodrigo Fonseca con 125 y Emiliano Vera con 90. En Internacional, Leandro Yañes lidera con 145 puntos, escoltado por Lautaro Alarcón con 117 y Fernando Romero con 85.

En Promocional, Gonzalo Monzalve suma 140, Ignacio Monedero tiene 124 y Giuliano Sidorkevich ocupa el tercer lugar con 86. En 125cc, Felipe Cruz domina con puntaje ideal de 200, seguido por Bautista Galdeano con 133 y Lautaro Martínez con 101.

En 85cc, Gonzalo Parra es el líder con 183, seguido por Tobías Ferreyra con 154 y Benjamín Iribas con 121. En 85cc B, Tadeo Indaco encabeza el campeonato con 158, apenas seis más que Valentino Betancur (152), mientras que José Venialgo es tercero con 117.

En 65cc, Santino Chirino lidera con 200, seguido por Martiniano Zanoti con 151 y Bauty Lezcano con 101. En 50cc, Santino Roth manda con 175 unidades, escoltado por Genaro Barroso con 146 y Giovani Pizarro con 86.

En Máster A, Matías Sacne es el líder con 190 puntos, seguido por Matías Blanc con 127 y Dardo González con 125. En Máster B, Gerardo Ríos suma 174, Javier Venialgo tiene 160 y Ariel Nonel ocupa la tercera colocación con 116. En Máster C, Ramiro Zamora lidera con 128, seguido por Marcelo G. Giménez con 100 y Gustavo Milohanich con 95.

En Enduro, Agustín Garnier encabeza el campeonato con 185, seguido por Segura Nadin con 166 y Jerónimo Sancho con 68. En FMX, Agostina Monsalve lidera con 140, mientras que Abril Lucila Lacunza es segunda con 50 y Antonia Felley completa el podio con 46.