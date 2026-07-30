El intendente interino de Allen busca asegurar los servicios públicos y quiere saber los números del municipio

Fabián Figueroa (UCR Auténtica) está tomando sus primeras decisiones como intendente interino de Allen (ante la suspensión de Marcelo Román (LLA) por una causa judicial en curso) y ante Diario RÍO NEGRO aseguró que lo primordial es asegurar el funcionamiento del área de servicios públicos. Además indicó que están esperando un informe solicitado al gobierno provincial en el que detalle cuál es la situación real de la municipalidad para luego intentar concretar una reunión con el gobernador Alberto Weretilneck.

El escenario de la municipalidad de Allen que describió Figueroa incluye maquinaria municipal en mal estado y solo un camión compactador de recolección de residuos en funcionamiento. «Estamos recolectando basura con camionetas, que no es no es lo que tendría que ser», aclaró el intendente interino. «Tenemos un un compactador en funcionamiento, los otros están fuera de uso por distintas roturas», añadió.

La realidad golpeó el inicio de su gestión interina ya que la lluvia de los últimos días evidenció la falta de mantenimiento de las calles. «Están detonadas», reconoció.

Figueroa durante la entrevista realizada ayer. (Foto: Juan Thomes)

Figueroa señaló que está en contacto con funcionarios provinciales y que espera realizar una reunión con el gobernador Alberto Weretilneck, luego que desde provincia le informen la realidad financiera de la municipalidad.

«Hubo un contacto con el gobernador cuando asumí. Me puse a disposición de él y le dije que estamos dispuestos a recuperar los lazos institucionales», recordó.

El gabinete que acompaña a Figueroa en Allen

El viernes pasado presentó al Gabinete que lo acompañará mientras dure su gestión. Ante la renuncia de los funcionarios políticos que acompañaban a Román designó a empleados de planta del municipio. Dijo que por este motivo el mes que viene se ahorrarán 30 millones de pesos.

El gabinete está integrado por Edgardo Martín como jefe de Gabinete; Alejandro Peovich en Planeamiento; Roberto Montivero en Servicios Públicos; Marianela Rodríguez en Hacienda; Silvina Sierro en Desarrollo Humano; y Enrique Gutiérrez como secretario de Gobierno.

El apartamiento de Román del cargo

La suspensión preventiva del intendente libertario de Allen, Marcelo Román, fue dispuesta por el Concejo Deliberante y luego promulgada en el boletín oficial, en el marco del proceso institucional previsto en la Carta Orgánica Municipal. La medida, que no implica una destitución, busca apartar temporalmente al jefe comunal mientras avanza el procedimiento impulsado tras la formulación de cargos en la causa judicial que lo involucra por presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta.