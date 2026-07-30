Péptidos: qué son y por qué la piel los necesita

Retinol, vitamina C y ácido hialurónico siguen siendo algunos de los activos más elegidos cuando se habla del cuidado de la piel. Sin embargo, en los últimos años otro ingrediente empezó a ganar protagonismo: los péptidos. Su crecimiento no responde a una tendencia pasajera, sino a una nueva mirada sobre el envejecimiento cutáneo y a la búsqueda de fórmulas que acompañen los procesos naturales de la piel.

Un impulso para la piel

Los péptidos son pequeñas cadenas de aminoácidos que actúan como «mensajeros» y ayudan a activar funciones relacionadas con la producción de colágeno, la firmeza y la reparación cutánea. Con el paso del tiempo estos mecanismos se vuelven menos eficientes, por eso este activo se convirtió en uno de los más valorados dentro de las rutinas de skincare.

«Funcionan como mensajeros que ayudan a la piel a poner en marcha procesos que naturalmente realiza, pero que con el tiempo disminuyen su actividad», explica el doctor Simón Scarano, médico dermatólogo de L’Oréal Paris.

El activo que gana protagonismo

A diferencia de otros ingredientes, los péptidos trabajan en sintonía con el funcionamiento natural de la piel. No reemplazan al retinol, la vitamina C o el ácido hialurónico, sino que complementan su acción y potencian los resultados cuando se incorporan de manera constante a la rutina.

Por eso, cada vez más fórmulas los incluyen entre sus principales activos, especialmente aquellas enfocadas en mejorar la firmeza, favorecer la elasticidad y ayudar a que la piel luzca más saludable con el paso del tiempo.