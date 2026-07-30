El Gobierno aprobó otra licitación clave y sumó más dólares: cómo respondió el mercado al nuevo bono estrella

Analistas y consultoras privadas destacaron que el volumen emitido bajo cláusulas de ajuste cambiario constituyó una de las marcas más elevadas del año. (Foto: archivo)

El ministerio de Economía superó con éxito un nuevo vencimiento de compromisos en moneda local al adjudicarse $12,2 billones frente a los $8,5 billones que vencían en la fecha. La estrategia oficial permitió absorber cerca de 3,8 billones de pesos de la circulación, consolidando el esquema de contracción monetaria diseñado por el equipo financiero.

La atención de los inversores estuvo concentrada en la presentación del nuevo bono dual con vencimiento en enero de 2028, el cual ofreció cobertura ajustable tanto por la variación de la tasa Badlar para depósitos mayoristas como por la evolución del tipo de cambio oficial.

En simultáneo, las letras de menor plazo continuaron mostrando un comportamiento dinámico dentro del menú ofrecido por la Secretaría de Finanzas. En particular, las letras a tasa fija con vencimiento hacia fines del segundo semestre lograron captar $4,6 billones a una tasa efectiva mensual alineada con los parámetros vigentes del programa monetario.

El instrumento registró una elevada demanda al captar $4,72 billones, lo que representó un 39% de la masa total adjudicada durante la jornada.

El tramo en moneda extranjera también ofreció señales relevantes para la plaza financiera a partir de la licitación de los títulos públicos bajo ley local. En esa serie, la colocación alcanzó los US$ 309 millones en la primera vuelta de operaciones, marcando una paulatina consolidación del apetito inversor por instrumentos soberanos en dólares.

La preferencia observada por coberturas directas o combinadas reflejó la búsqueda del sector privado por resguardar carteras en un contexto de transición macroeconómica.

El Gobierno aprobó otra licitación clave y sumó más dólares: la respuesta local ante el freno global

Los resultados de la operación local se produjeron en un entorno global complejo, caracterizado por caídas en los principales índices bursátiles de Wall Street y una suba generalizada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Las expectativas del mercado internacional se vieron afectadas por las señales vertidas por la Reserva Federal respecto de la trayectoria de sus tasas de interés.

En la plaza cambiaria local, la jornada mostró una leve tendencia a la baja en el segmento mayorista junto con retrocesos moderados en los tipos de cambio financieros implícitos en operaciones bursátiles. Por su parte, la autoridad monetaria mantuvo su posición compradora en el mercado libre de cambios, sumando divisas a las reservas internacionales.

El desempeño de la licitación brinda un respiro temporal a las finanzas públicas al extender el horizonte de los vencimientos y diversificar las fuentes de financiamiento. No obstante, el seguimiento de la brecha cambiaria y las condiciones financieras externas continuarán siendo variables determinantes para las próximas operaciones del Tesoro.

Con información de Infobae