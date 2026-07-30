Detrás de escena: comer sano también es dejar de perseguir la perfección

Durante años nos enseñaron que comer sano era una lista de reglas: alimentos permitidos y prohibidos, horarios estrictos, porciones exactas y una búsqueda permanente por hacerlo “bien”. Pero, ¿qué pasa cuando esa obsesión termina ocupando más espacio que el disfrute de comer?

Cada vez más profesionales de la nutrición proponen cambiar el enfoque. La alimentación saludable ya no se entiende únicamente por la cantidad de verduras que consumimos o por evitar determinados productos, sino también por la manera en que nos relacionamos con la comida. Porque comer no es solo incorporar nutrientes: también es compartir una mesa, celebrar, sostener tradiciones, crear recuerdos y encontrar placer.

Claro que una alimentación basada en alimentos de buena calidad nutricional sigue siendo importante. Sin embargo, convertir esa elección en una obligación permanente puede alejarnos del verdadero objetivo: construir hábitos sostenibles. La flexibilidad, lejos de ser un fracaso, forma parte de una alimentación equilibrada. Un cumpleaños, unas vacaciones, una salida con amigos o simplemente el deseo de disfrutar un plato favorito también tienen lugar dentro de un estilo de vida saludable.

Esa mirada implica dejar de pensar que existe una única manera correcta de comer. No todas las personas necesitan la misma cantidad de comidas al día ni las mismas porciones. Tampoco el cuerpo pide siempre lo mismo. Hay momentos de mayor gasto energético, etapas del ciclo hormonal, jornadas más activas o días en los que simplemente aparece más apetito. Escuchar esas señales también es una forma de cuidar la salud.

Quizás uno de los mayores desafíos de esta época sea volver a confiar en el propio cuerpo. Durante años aprendimos a desconfiar del hambre, a ignorar la saciedad y a buscar respuestas en aplicaciones, dietas o fórmulas externas. Sin embargo, el organismo posee mecanismos de autorregulación que muchas veces quedan silenciados por la cultura de la restricción y la culpa.

La alimentación merece atención, pero no debería convertirse en el centro de la vida. Cuando cada comida se transforma en una evaluación constante, el bienestar pierde espacio. En cambio, preguntarnos qué necesitamos en este momento, qué nos hace sentir bien y qué podemos sostener en el tiempo suele ser un camino mucho más amable.

Tal vez redefinir qué significa comer sano no tenga tanto que ver con alcanzar la perfección, sino con encontrar un equilibrio posible. Uno que incluya alimentos nutritivos, pero también encuentros, celebraciones, antojos y el disfrute de sentarse a la mesa sin culpa. Porque, al fin y al cabo, alimentarse también es una forma de vivir.