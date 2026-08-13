El control facial en hospitales se extiende al Alto Valle

El hospital de Cipolletti es uno de los centros de salud que incorporan el sistema de control facial para el personal. Archivo

El control facial de presentismo del personal de Salud Pública que se inició hacia fines de julio en el hospital de San Antonio Oeste y la administración central del Ministerio, se extiende a centros de salud de cinco ciudades del Alto Valle.

El trabajo técnico para la carga de datos del personal sanitario al sistema se concreta en los hospitales de Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel, Fernández Oro y Allen, según puntualizó el ministro Demetrio Thalasselis a Diario RÍO NEGRO.

El sistema busca “ordenar administrativamente los recursos humanos”, afirmó el ministro y descartó que tenga acceso a la georeferencia de cada persona o se puedan utilizar datos biométricos.

El Gobierno tenía el objetivo de tener todos los hospitales cubiertos con el sistema de control de presentismo entre julio y agosto, pero los planes tuvieron una demora. Thalasselis está confiado que en cuatro semanas más se podrá tener el sistema en todos los hospitales y centros de salud.

El sistema de control facial es proporcionado por la empresa Airata, que fue contratada por la estatal Altec.

Los sindicatos ATE y Asspur fueron críticos con el nuevo sistema y advirtieron la ausencia de consentimiento expreso para la recolección de datos biométricos incurriendo en una afectación a la Protección de Datos Personales, algo que el ministro rechazó de plano.

Salud también comenzó a aplicar el pago por función a directores de hospitales, jefes de departamentos, directores de áreas en los centros de salud con un tope máximo de 2,5 millones de pesos, un adicional que suple las horas extras. También se hace extensivo, con un máximo de 2 millones de pesos, el aporte por “función crítica” para médicos de centros de atención primaria de alta demanda y que requieren ampliación horaria.