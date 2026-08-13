El frío afloja en el Alto Valle, pero vuelve el viento: cuándo llegarán las ráfagas más fuertes y qué pasa en la cordillera

El frío intenso afloja, al menos de manera leve. Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 13 de agosto registrará temperaturas un poco más elevadas que en los días anteriores. En el Alto Valle, por ejemplo, el termómetro superará finalmente los 10 °C y en la cordillera, la mínima ya no estará por debajo de los 0 °C.

Sin embargo, otro factor que será determinante en algunas regiones de Neuquén y Río Negro será el viento que podría llegar acompañado de ráfagas de hasta 60 km/h. Mirá el detalle del pronóstico para este jueves 13 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

El organismo nacional reiteró una alerta para la cordillera, pero esta vez tendrá mayor impacto en la zona centro y norte. La región de Los Lagos donde se encuentran ciudades como San Martín de los Andes o Villa La Angostura podrá respirar por primera vez en esta semana del intenso temporal.

De acuerdo al pronóstico, en la cordillera de Río Negro y la región sur de Neuquén se espera una máxima de 4°C, pero lo bueno es que la mínima se ubicará en 0°C o por encima. Cabe destacar que durante esta semana, debido al temporal de intensas nevadas, la mínima se mantuvo en temperaturas bajo cero.

El clima permitirá disfrutar de una mañana y una tarde más calma donde incluso el viento no causará mayores problemas por que la velocidad máxima será de 12 km/h. Sin embargo, a la noche la situación cambiará porque al caer el sol aumentarán las probabilidades de lluvias y nevadas con un 40-70%.

Acá te contamos cuáles serán las condiciones en Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche:

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Tarde: El cielo estará mayormente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 4°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Noche: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 1°C con vientos de 7 – 12 km/h.

El cielo estará parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 7 – 12 km/h. El cielo estará mayormente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 4°C con vientos de 7 – 12 km/h. Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 1°C con vientos de 7 – 12 km/h. Villa La Angostura:

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Tarde: El cielo estará mayormente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 4°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Noche: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 1°C con vientos de 7 – 12 km/h.

El pronóstico del tiempo del Alto Valle

Por su parte, el Alto Valle no registra alertas meteorológicas, pero la jornada de este jueves estará dominada por vientos intensos y un leve ascenso térmico, con una temperatura máxima de 12°C y una mínima nocturna de 10°C.

El viento será el gran protagonista del día: comenzará por la mañana con ráfagas de 42 a 50 km/h, valores que persistirán por la tarde y llegarán hasta los 60 km/h hacia el final del día.

Este es el pronóstico detallado para localidades como Roca y Neuquén capital: