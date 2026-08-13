Pensando en las elecciones 2027: el plan de Karina Milei, la trastienda del llamado a Mauricio Macri y la cumbre con el PRO

Javier y Karina Milei reúnen a sus legisladores para redefinir la estrategia de la nueva etapa del Gobierno

El presidente Javier Milei mantenía la convicción de que compitiendo “contra sí mismo” la reelección en 2027 estaba asegurada. Sin embargo, el reciente traspié legislativo con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, donde el Ejecutivo tuvo que sacrificar los capítulos clave de venta de tierras rurales y Manejo del Fuego, quebró esa narrativa.

El duro golpe en el Senado dejó al descubierto la fragilidad política y encendió las alarmas en el esquema libertario. La oposición dio señales de reactivación y los gobernadores alineados demostraron que no dudarán en soltarle la mano al Ejecutivo cuando estén en juego los intereses de sus provincias.

La orden de Karina Milei: aflojar la billetera y buscar aliados

Ante este nuevo escenario, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asumió el control directo de los controles de daño y ordenó acelerar los puentes políticos, según Infobae. La estrategia trazada por «El Jefe» contempla un cambio de velocidad para reconstruir la confianza con los bloques dialoguistas:

Incentivos a las provincias: se enviará una señal de gobernabilidad mediante la liberación de partidas presupuestarias, reactivación de obras y la habilitación de proyectos opositores en el Congreso.

se enviará una señal de gobernabilidad mediante la liberación de partidas presupuestarias, reactivación de obras y la habilitación de proyectos opositores en el Congreso. Acuerdos territoriales: La Libertad Avanza (LLA) dejará atrás su postura intransigente para tejer listas de unidad de cara a los comicios legislativos y ejecutivos.

La Libertad Avanza (LLA) dejará atrás su postura intransigente para tejer listas de unidad de cara a los comicios legislativos y ejecutivos. Gabinete en movimiento: el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem asumieron la tarea de operar la relación con los mandatarios provinciales.

La cumbre secreta con el PRO y la llamada que rompió el hielo

Tal como adelantó este medio, la necesidad de contención política empujó a Karina Milei a discar de forma directa el teléfono de Mauricio Macri. El llamado de media hora sirvió para reabrir un canal de diálogo que llevaba meses congelado tras los contrapuntos por los espacios de poder en el Gabinete.

Como correlato de ese acercamiento, la Casa Rosada es sede este jueves a las 11 de una cumbre clave. Diego Santilli y “Lule” Menem reciben al titular de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y a Fernando De Andreis, principal armador del expresidente. Aunque la sintonía entre los negociadores es histórica, el macrismo exigirá «reconocimiento político» y garantías de respeto institucional antes de firmar cualquier letra chica electoral.

Tensión en la cúpula: la disputa por la candidatura a vice

El cambio de estrategia política se da en medio de una interna cada vez más expuesta en el entorno del mandatario. La puja por ocupar el casillero a la vicepresidencia para la fórmula de 2027 congeló la relación entre la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, y las figuras del espacio oficialista.

En las filas del bullrichismo apuntan directamente contra la influencia del armado riojano y sugieren que existe una maniobra deliberada para limar la proyección de la senadora. En el círculo íntimo de la exministra lo resumen con crudeza: «La candidatura a vice no es un detalle decorativo, es la discusión directa por la sucesión del proyecto. Quien se anote ahí será el heredero al trono».