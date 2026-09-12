PreFederal clásico: Pacífico se hizo fuerte ante el Rojo y Español fue superior a Plottier

El torneo PreFederal de básquet puso primera con su fecha clásica y dos que siempre pelean arriba, Pacífico y Centro Español, se hicieron fuertes en condición de local. El Decano superó a Independiente por un trabajoso 66-61, mientras el Torito no tuvo problemas ante Club Plottier y lo venció por 82-66.

En el Viejo Ramírez reinó la paridad e incluso llegaron al tercer cuarto igualado en 47. En el último, el local ganó por 19-14 y aseguró una gran victoria. El Rojo picó en punta 19-17, pero Pacífico reaccionó rápido y se fue al descanso arriba por tres (38-35).

Alex Soria rozó el doble-doble con 15 puntos y 9 rebotes, mientras que Lucas Romera y el debutante Francisco González anotaron 9 cada uno. En el Rojo sobresalió Joaquín Marcon, con 18 más 8, y desde el perímetro anotaron Enzo Nieva (15) y David Oviedo.

Soria fue el mejor de la cancha, en medio de un duelo muy parejo, que se definió en el último parcial. (Oscar Livera)

Si de claves se trata, Pacífico sacó ventajas en los rebotes, con un claro 43-36 y también fueron determinantes los libres: Independiente falló la mitad de los que lanzó (6-12) y al Decano le alcanzó con un 75% (12-16) para hacer diferencias desde la línea de los suspiros.

Español dominó desde el segundo parcial

En El Templo, Club Plottier jugó de igual a igual en el arranque del partido y por eso no extrañó el 18-19 con el que terminaron el primer cuarto. Después fue todo de Español, que hizo la diferencia en parciales 2 y 3 (35-30 y 54-41) para lograr un claro triunfo. Con el partido casi resuelto, el local estiró aún más la brecha con el 28-25.

Franco Pennacchiotti fue el mejor del vencedor con un doble-doble (16 y 10 rebotes), seguido de Mateo Framiñán (13), Facundo Ramadori (12 y 5 asistencias) y Quimey Acosta (12); aunque el goleador de la noche estuvo enfrente, con la mano caliente de Leandro Tapia, dueño de 25 puntos. También rindieron Angelo Sasso (16) y Joaquín Morandini (10 y 11 rebotes).

Hubo una tremenda diferencia en las asistencias, con 18 del Torito contra solo 4 de Plottier y el local estuvo mucho más fino en tiros de campo, con un 48% (27-56). La visita anotó 26-77 y cerró con un bajó 34%.

El domingo irá la segunda fecha. Pacífico volverá a presentarse como local ante Plottier; Independiente visitará a Pérfora, en el Oscar Piti Claris; y Centro Español hará lo propio con Atlético Regina, en La Calderita. Todos comenzarán a las 20:30.