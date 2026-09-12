PreFederal clásico: Pacífico se hizo fuerte ante el Rojo y Español fue superior a Plottier
El Decano superó a Independiente por 66-61 y el Torito fue contundente (82-66) en el inicio del torneo.
El torneo PreFederal de básquet puso primera con su fecha clásica y dos que siempre pelean arriba, Pacífico y Centro Español, se hicieron fuertes en condición de local. El Decano superó a Independiente por un trabajoso 66-61, mientras el Torito no tuvo problemas ante Club Plottier y lo venció por 82-66.
En el Viejo Ramírez reinó la paridad e incluso llegaron al tercer cuarto igualado en 47. En el último, el local ganó por 19-14 y aseguró una gran victoria. El Rojo picó en punta 19-17, pero Pacífico reaccionó rápido y se fue al descanso arriba por tres (38-35).
Alex Soria rozó el doble-doble con 15 puntos y 9 rebotes, mientras que Lucas Romera y el debutante Francisco González anotaron 9 cada uno. En el Rojo sobresalió Joaquín Marcon, con 18 más 8, y desde el perímetro anotaron Enzo Nieva (15) y David Oviedo.
Si de claves se trata, Pacífico sacó ventajas en los rebotes, con un claro 43-36 y también fueron determinantes los libres: Independiente falló la mitad de los que lanzó (6-12) y al Decano le alcanzó con un 75% (12-16) para hacer diferencias desde la línea de los suspiros.
Español dominó desde el segundo parcial
En El Templo, Club Plottier jugó de igual a igual en el arranque del partido y por eso no extrañó el 18-19 con el que terminaron el primer cuarto. Después fue todo de Español, que hizo la diferencia en parciales 2 y 3 (35-30 y 54-41) para lograr un claro triunfo. Con el partido casi resuelto, el local estiró aún más la brecha con el 28-25.
Franco Pennacchiotti fue el mejor del vencedor con un doble-doble (16 y 10 rebotes), seguido de Mateo Framiñán (13), Facundo Ramadori (12 y 5 asistencias) y Quimey Acosta (12); aunque el goleador de la noche estuvo enfrente, con la mano caliente de Leandro Tapia, dueño de 25 puntos. También rindieron Angelo Sasso (16) y Joaquín Morandini (10 y 11 rebotes).
Hubo una tremenda diferencia en las asistencias, con 18 del Torito contra solo 4 de Plottier y el local estuvo mucho más fino en tiros de campo, con un 48% (27-56). La visita anotó 26-77 y cerró con un bajó 34%.
El domingo irá la segunda fecha. Pacífico volverá a presentarse como local ante Plottier; Independiente visitará a Pérfora, en el Oscar Piti Claris; y Centro Español hará lo propio con Atlético Regina, en La Calderita. Todos comenzarán a las 20:30.
Comentarios