Eliminar las barreras para adultos mayores

Héctor Luis Manchini,

DNI 7.779.947 Abogado – Ex Juez

Zapala

Las personas mayores con discapacidad motriz necesitan normalmente una ayuda que les permita desplazarse no solo en las veredas sino también en los lugares donde viven frecuentemente edificios en los cuales la movilidad dentro de ellos es dificultosa.

Por ello, una persona mayor afectada por ésta limitación promovió una medida cautelar contra el consorcio a los fines de que se instale una rampa que cumpliera el estándar normativo de accesibilidad conforme lo dispuesto en el artículo 75 inc 23 de la Constitución Nacional (Convención sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores, ley 27.360), haciendo lugar a la medida cautelar innovativa ordenando que el consorcio presente un proyecto técnico en 15 días suscripto por un profesional matriculado para garantizar la accesibilidad es decir una rampa adecuada, nueva, reglamentaria o elevador mecánico homologado y disponer que una vez aprobado el proyecto por el juez de origen, este determine, el plazo de ejecución de las obras.

La resolución fue dictada con fecha 24/06/2026 por la Cámara Nacional Civil de CABA. Atentamente

