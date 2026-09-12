Petróleo en alza e inflación a la baja: qué le conviene al inversor

Por Lucía Narbaits (PIN Capital)

El jueves pasado el precio del petróleo Brent superó los US$ 100 por barril, impulsado por las tensiones en Medio Oriente que mantienen en vilo a los mercados energéticos globales.



El movimiento no pasó desapercibido en el mercado financiero local: las acciones de las principales energéticas argentinas cerraron la jornada con subas generalizadas. YPF avanzó un 2%, Vista Energy un 5,37%, GEOpark un 1,32%, Petrobras un 2,34%, Pampa Energía un 2,73% y Transportadora Gas del Sur un 3,16%.



El sector energético argentino, con fuerte exposición a Vaca Muerta, reacciona de manera directa ante subas en la cotización del crudo, porque un barril más caro mejora los márgenes de producción y potencia las perspectivas exportadoras de las compañías.



Sin embargo, lo que beneficia a las compañías petroleras, puede al mismo tiempo complicar el bolsillo de los consumidores. Un precio del petróleo más alto a nivel internacional, se traslada tarde o temprano a los precios locales de los combustibles y, desde ahí, al resto de la economía.

Dato 14 meses El lapso en que la inflación no fue tan baja como la de agosto. El 1,5% de mayo de 2025, el último antecedente.



Este fenómeno se conoce como pass through: el impacto de una variable como el tipo de cambio o el precio del petróleo sobre la inflación, no es inmediato, sino que ocurre con un rezago de semanas o incluso meses.



Es por esa razón que, aunque el dato de inflación de agosto publicado esta semana fue de 1,7%, el más bajo del año y una señal positiva para el proceso de desinflación, la suba del crudo podría presionar los precios hacia adelante.

El dato de hoy es bueno, pero el escenario de los próximos meses merece seguimiento.



Frente a este panorama, la pregunta relevante para el inversor es cómo posicionarse ante un escenario de inflación local a la baja y precios altos del crudo a nivel internacional.

El impacto del precio del petróleo sobre la inflación, no es inmediato, sino que ocurre con un rezago de semanas o meses. Por ello aunque la inflación de agosto registró 1,7%, la suba del crudo podría presionar los precios hacia adelante.



Para quienes buscan cobertura ante una eventual aceleración de la inflación, los bonos que ajustan por el índice CER son la herramienta más directa. El X30N6, con vencimiento en noviembre, rinde CER más 4,3% de TIR, mientras que el X29E7, con vencimiento en enero, ofrece CER más 5,5%.



Ambos instrumentos actualizan su capital por inflación y pagan una tasa adicional por encima del índice, lo que los convierte en una cobertura eficiente si los precios vuelven a acelerar en lo inmediato.



Para un perfil más conservador o para quien necesita liquidez de corto plazo, la LECAP S30N6 con vencimiento en noviembre rinde cerca del 2% de tasa efectiva mensual.

Saber leer las señales y posicionarse en consecuencia, es hoy la clave para cualquier inversor que procura una cartera sustentable y equilibrada.



Con una inflación de agosto que registró 1,7%, esta letra volvió a ofrecer una tasa real positiva, algo que no ocurría hace meses. Es una opción de tasa fija, sin exposición a variables externas, ideal para administrar pesos de corto plazo.



En definitiva, el mercado local enfrenta una semana con dos datos que apuntan en direcciones distintas: la inflación da señales de mejora, pero el petróleo recuerda que el escenario global puede cambiar rápido.



Saber leer ambas señales y posicionarse en consecuencia, es hoy la clave para cualquier inversor que procura una cartera sustentable y equilibrada.