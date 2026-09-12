A 25 años del 11-S: lecciones aprendidas y errores que siguen

Greg Barton * The Conversation

Sale humo a borbotones de una de las torres del World Trade Center, mientras llamas y escombros estallan desde la segunda torre en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.(AP Photo/Chao Soi Cheong, File)

Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 no tenían precedentes en la historia del mundo. Para Estados Unidos y el mundo que observaba, el 11 de septiembre (o 11-S) pareció un momento similar al de Pearl Harbor: un devastador ataque sorpresa por parte de un enemigo lejano que exigía una respuesta. Pero en este caso, el enemigo lejano no era un estado nación en plena guerra, sino un grupo heterogéneo de rebeldes que vivían escondidos en las montañas, subestimados durante mucho tiempo y ampliamente incomprendidos.

Fueron las películas de Hollywood las que transmitieron el horror de Pearl Harbor. Pero cientos de millones de personas en todo el mundo presenciaron, a través de transmisiones satelitales en vivo , con horror e incredulidad cómo un avión comercial completamente cargado se estrellaba contra la primera torre del World Trade Center en Nueva York. Cientos de millones más vieron el impacto en la segunda torre y luego presenciaron cómo ambos rascacielos se derrumbaban más rápido y por completo de lo que parecía posible.

En aquel momento, aquello pareció un punto de inflexión que lo cambiaría todo: un momento crucial en la historia del que dependería gran parte del futuro. Veinticinco años después, aquella terrible intuición se ha confirmado a través de una serie de acontecimientos sombríos y errores trágicos.

¿Se podrían haber evitado?

En septiembre de 2026 vivimos en un mundo de incertidumbre y cambio. La geopolítica, la tecnología y el mundo físico experimentan una rápida transformación que fascina y aterra a partes iguales. Gran parte de esto habría ocurrido sin el 11 de septiembre, pero en cierto modo, ese día lo cambió todo.

No se puede decir que el colapso de 80 años de orden mundial haya sido simplemente el resultado del mayor ataque terrorista de la historia, pero sin duda desempeñó un papel importante al desencadenar una serie de respuestas que han transformado a todas las naciones involucradas.

¿Se podrían haber previsto y evitado los atentados del 11 de septiembre? Sin duda.

La inteligencia antiterrorista ha evolucionado enormemente en los últimos 25 años. Pero el terrorismo internacional no era nuevo en 2001 , ni Al Qaeda, el grupo terrorista responsable, era completamente desconocido y operaba sin ningún tipo de control.

Mucho antes de la publicación del informe de la Comisión del 11-S , era evidente que hubo múltiples momentos en los que se podría haber evitado el ataque. Si tan solo se hubiera escuchado a quienes dieron la voz de alarma.

Si tan solo el FBI y la CIA hubieran dejado de lado sus rivalidades para confiar el uno en el otro, compartir plenamente la información que poseían y actuar en consecuencia. Si tan solo se hubiera tomado más en serio la amenaza que representaba Al Qaeda. En todos estos casos, los ataques podrían haberse detenido .

Los atentados del 11 de septiembre fueron de una ambición desmedida, e implicaron una coordinación global de planificación, entrenamiento y ejecución a una escala nunca antes vista. En las décadas posteriores, se produjeron decenas de atentados terroristas con numerosas víctimas, primero por Al Qaeda y luego por su filial, el Estado Islámico.

Los atentados más grandes y efectivos se han producido en zonas de conflicto donde el material explosivo está fácilmente disponible y la intensidad de la violencia hace imposible detener cada ataque. Sin embargo, en estados estables se han registrado múltiples ataques masivos que han causado cientos de muertos en cada ocasión. Un año después del 11-S, en 2002, los atentados con bomba del 12 de octubre en Bali cobraron la vida de 202 personas, 88 de ellas australianas.

Se han aprendido lecciones

Un área de éxito sostenido en los últimos 25 años es el desarrollo de la inteligencia liderada por la policía. Las fuerzas policiales ahora cooperan eficazmente con agencias internacionales, las cuales han desarrollado una notable capacidad para interceptar comunicaciones y desarticular ataques terroristas planificados que involucran células y redes.

En nuestra región hemos sido testigos de los notables resultados de la estrecha cooperación entre la policía indonesia y la Policía Federal Australiana (AFP).

Afortunadamente, la proporción entre los intentos de atentados a gran escala detectados y frustrados y los que han tenido éxito es elevada. Cada vez más, la gran mayoría de los planes terroristas se desbaratan en la fase de planificación.

La otra cara de la moneda es que los ataques perpetrados por individuos solitarios, con uno o dos pistoleros actuando solos sin una célula o red, siguen siendo una amenaza constante que no se contrarresta fácilmente. Los australianos recordaron el horror de este tipo de ataques con el tiroteo de Bondi Beach en diciembre de 2025.

De no ser por esta valiosa cooperación internacional y la rápida evolución de nuestras capacidades, en los últimos 25 años se habrían perdido miles de vidas más.

Sin embargo, esto no significa que la amenaza que representan las organizaciones terroristas que buscan perpetrar un ataque con numerosas víctimas haya desaparecido. Afortunadamente, es muy improbable que se repita un ataque de la magnitud y naturaleza del 11 de septiembre. Pero no es imposible. Los mejores sistemas de inteligencia del mundo son tan eficaces como los marcos políticos en los que se desarrollan y los líderes a los que sirven.

Un terrible recordatorio reciente de esto ocurrió el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamás, vinculado a Al Qaeda, con base en la Franja de Gaza y apoyado por Irán, logró perpetrar un ataque masivo contra Israel.

Incluso más que en el caso de los ataques de 2001, hubo múltiples informes de inteligencia y advertencias antes del 7 de octubre. Los ataques tuvieron éxito no tanto por un fallo de inteligencia como por la incapacidad del liderazgo israelí para escuchar a los servicios de inteligencia.

Casi tres años después, aún no se ha analizado a fondo cómo Hamás logró un éxito que superó todas las expectativas. La arrogancia y la confianza mal depositada en la tecnología moderna, la renuencia estructural a escuchar a los oficiales de inteligencia subalternos, especialmente a las mujeres, y una compleja red de intereses políticos y manipulación cínica se combinaron para derrotar a algunos de los mejores servicios de inteligencia antiterrorista del mundo.

Los años transcurridos desde el atentado del 7 de octubre perpetrado por Hamás han demostrado el verdadero potencial del terrorismo para provocar una respuesta airada y vengativa que implica atacar sin ningún plan, con consecuencias catastróficas. El impacto devastador de la respuesta a los ataques de Hamás, no solo en los más de dos millones de personas que viven en la Franja de Gaza , sino también, de forma más general, en Israel, Cisjordania, el Líbano y Oriente Medio en general, es tema para otro debate.

Pero es esa respuesta vengativa y airada, fruto de una indignación comprensible, la que está causando el mayor daño duradero .

La respuesta crea más terror

Una clara manera en que los atentados del 11 de septiembre cambiaron el mundo fue como catalizador de una guerra global contra el terrorismo que duró décadas. Esta guerra nunca tuvo un plan estratégico claro ni un objetivo final acordado. En cambio, provocó que primero Afganistán y luego Irak se vieran envueltos en un conflicto destructivo que amplificó las amenazas y brindó nuevas oportunidades a los grupos terroristas. Al Qaeda nunca había sido tan efectiva como cuando la ocupación de Irak dio origen al Estado Islámico.

Increíblemente, 20 años después de una implacable campaña militar de una coalición internacional contra los talibanes en Afganistán, el grupo terrorista vinculado a Al Qaeda dirige ahora un cruel estado autoritario que reprime a decenas de millones de personas, en particular mujeres y niños. Representa una amenaza creciente no solo para sus vecinos inmediatos, sino también para el resto del mundo. El gran error no fue no haber evitado los atentados del 11 de septiembre, aunque eso debería haberse logrado. Fue no comprender cómo el terrorismo puede amplificar su impacto a través de nuestra respuesta a la indignación.

Para comprender adecuadamente cómo el 11 de septiembre funciona como un punto de inflexión en la historia, debemos remontarnos 50 años atrás, antes de 2001, para ver la confluencia de las fuerzas que dieron origen a Al Qaeda.

Los orígenes de Al Qaeda se remontan al encarcelamiento y la persecución de líderes de los Hermanos Musulmanes en Egipto durante la década de 1950. La ejecución en prisión en 1966 del visionario líder de los Hermanos Musulmanes, Sayyid Qutb, provocó que su hermano y los demás líderes de la organización huyeran a Arabia Saudí, donde su visión política revolucionaria se fusionó con el fundamentalismo wahabí patrocinado por el Estado y el apoyo de Osama bin Laden . Esto impulsó el movimiento de resistencia global en Afganistán y dio origen a grupos como Jemaah Islamiyah, la red terrorista del sudeste asiático responsable de los atentados de Bali.

Veinticinco años después del 11 de septiembre, las ideas terroristas yihadistas salafistas, esbozadas por primera vez por Sayyid Qutb y luego llevadas a la práctica por Al Qaeda, siguen representando una amenaza constante. Su impacto en Afganistán y Asia Central sigue subestimándose. Pero es en África donde tanto Al Qaeda como el Estado Islámico continúan expandiéndose y evolucionando, infligiendo una violencia devastadora en una docena de zonas de conflicto.

Dado que los atentados del 11 de septiembre se gestaron durante 50 años, hay motivos de sobra para creer que la amenaza desatada por el auge de Al Qaeda representa un problema persistente.

Lamentablemente, los errores de los últimos 25 años parecen destinados a generar más generaciones de jóvenes enfadados atraídos por el canto de sirena de la yihad revolucionaria.

* Profesor de la cátedra de Política Islámica Global, Instituto Alfred Deakin para la Ciudadanía y la Globalización, Universidad Deakin.