Premier League: con asistencia de Mac Allister, Liverpool le ganó a Bournemouth en su debut

Liverpool comenzó la defensa del título en la Premier League con una agónica victoria por 4-2 sobre Bournemouth en Anfield. En encuentro electrizante, el argentino Alexis Mac Allister participó en la jugada del primer tanto de los Reds.

El equipo de Arne Slot controló el partido desde el inicio. Mohamed Salah probó de media distancia y obligó a Dorde Petrovic a lucirse, mientras que Virgil van Dijk estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo apenas desviado.

Luego de una breve interrupción por insultos racistas hacia Antoine Semenyo, Bournemouth inquietó al local con un remate de Marcus Tavernier, pero fue Liverpool dio el golpe. A los 37 minutos, Van Dijk asistió a Hugo Ekitiké, quien combinó con Mac Allister y el francés definió con clase ante Petrovic para el 1-0 parcial.

¡EL PRIMER GOL DE LA PREMIER LEAGUE 2025/26! Pase de Mac Allister y GOL de Ekitike para el 1-0 del Liverpool ante Bournemouth.



En el complemento, Ekitiké volvió a ser clave al aguantar la pelota en el área y habilitar a Cody Gakpo, que amplió la ventaja con un disparo preciso al segundo palo. Bournemouth reaccionó con un doblete de Semenyo, primero tras una contra encabezada por David Brooks y luego con una corrida de 70 metros a pase de Hamed Junior Traoré.

Con el marcador igualado, Liverpool encontró aire en el tramo final. Un rebote de Petrovic tras un centro de Salah fue capitalizado por Federico Chiesa para el 3-2. En tiempo de descuento, Salah sentenció el partido con un derechazo cruzado que desató la euforia en Anfield.