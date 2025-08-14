Alexis Mac Allister habló de su salida de Boca y apuntó contra Riquelme: «Fue su decisión»

Alexis Mac Allister recordó cómo fue su salida de Boca en 2020 y apuntó duramente contra Juan Román Riquelme y la dirigencia del club en declaraciones en diálogo con el medio inglés The Player’s Tribune.

El volante campeón del mundo con la Selección Argentina solo jugó seis meses en el Xeneize en el segundo semestre de 2019 con Gustavo Alfaro como entrenador.

Brighton le había comprado el pase a Argentinos Juniors pero no lo incorporó en la Premier League por una demora en el trámite de la visa. Ahí surgió la chance de que juegue a préstamo en Boca. La cesión era por un año pero finalmente fue por seis meses.

«Era un sueño estar en Boca. Quería quedarme y disfrutar de esos seis meses más, pero como el préstamo era sin opción, los dirigentes no querían que me quedara«, señaló Mac Allister.

Sobre Riquelme, que en aquel momento asumió como vicepresidente de Jorge Ameal, comentó: «La persona que tomó la decisión fue él, que era mi ídolo. Yo crecí admirándolo, porque dentro de la cancha era el mejor jugador que había. Imagínense lo difícil que fue vivir todo eso».

Versiones encontradas y los lazos políticos

En el 2020, poco después de su salida, el mediocampista ya había criticado duramente a la gestión. «Yo hablé con Román, le dije que me quería quedar. Luego de eso me entero que Boca estaba pidiendo un millón de dólares, entonces le dije a mi papá que si Boca estaba pidiendo plata, no era tan importante y tomé la decisión de irme. Influyó en mi decisión que Russo no me llame. No hablé con Russo ni con Ameal, sólo con Riquelme, me quieren hacer quedar mal por política«, aseguró en aquel momento.

La referencia a la política del club no es menor ya que su papá, Carlos Mac Allister, es muy cercano a Mauricio Macri. Hay versiones que indican que el ex jugador y funcionario podría ser candidato a presidente de Boca en 2027.

Las críticas de Mac Allister de aquel momento y de ahora difieren del comunicado que publicó cuando se fue. En esa ocasión, dijo que «fue muy difícil tomar está decisión» y que «quizás es una oportunidad irrepetible». Además valoró la actitud de Boca para resolver los trámites y facilitar su partida al Brighton. La pregunta es si en esa oportunidad fue políticamente correcto y evitó los problemas o si ahora exagera su versión.