Presencias internacionales de peso en la 40° edición de la Corrida de Cipolletti

La Corrida de Cipolletti está cada vez más cerca. El 7 de marzo desde las 21, se correrá la 40° edición de la tradicional prueba del Alto Valle y ya se va armando la lista de atletas. 1100 atletas participarán de la prueba profesional y más de 22 mil personas correrán la prueba familiar.

En las últimas horas, se confirmó la presencia de atletas internacionales de peso, que llegarán a Cipolletti a buscar el título.

La lista de pretendientes a la gloria la lidera Wendell Jerónimo Souza. El brasileño de 34 años, campeón en 2025, regresa al Alto Valle para defender su corona. El atleta, con aspiraciones olímpicas para Los Ángeles 2028, marcó en la edición pasada el segundo mejor registro de la historia de la prueba (29m3s).

Wendell demostró su categoría en 2025 y ganó la prueba con comodidad.

También dirá presente el colombiano Iván González, quien es uno de los mejores corredores de la historia reciente de su país. Además, tiene la mejor marca de Colombia en los 10 kilómetros.

Además, habrá otro campeón: Joaquín Arbe, el mejor en 2024 y tercero el año pasado, buscará su segunda coronación el 7 de marzo. El oriundo de Chubut no la tendrá nada fácil ante deportitas de talla mundial.

Por el lado femenino, se destaca la participación de Florencia Borelli. La marplatense es especialista en pruebas de fondo y maratón y fue la primera mujer argentina en ganar la medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2023. Además posee el récord nacional y sudamericano, que lo obtuvo en Sevilla 2024.

Borelli es la gran candidata en la prueba femenina.

La lista de atletas con aspiraciones al título la conforman la brasileña Susane de Araujo, la santiagüeña Neli Peñaflor y la mendocina Lorena Cuello.

La presentación, con participación de los atletas

El próximo viernes 6 de marzo a partir de las 20 horas, se realizará la conferencia de presentación de los atletas, con participación de los deportistas más destacados de la Corrida. El evento se llevará a cabo en el Complejo Cultural de Cipolletti,

Se espera un gran marco de público durante todo el fin de semana, donde se inaugurará el Museo Histórico de la Corrida. Además, habrá presencias estelares durante el acto: Ariel Ortega y Rolando «El Flaco» Schiavi acompañarán la presentación y le darán color a estas jornadas históricas