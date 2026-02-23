Alfredo Tizza dejó de ser entrenador de La Amistad

Luego de la dolorosa caída ante FADEP en la final del Torneo Regional Amateur -en un partido marcado por un arbitraje polémico, con dos penales sancionados a favor del conjunto mendocino-, Alfredo Tizza dejó de ser el entrenador de La Amistad. El equipo cipoleño quedó muy cerca de concretar el histórico ascenso al Federal A.

A través de sus redes sociales, el entrenador anunció su despedida con un mensaje cargado de emoción: “Se termina una etapa hermosa, donde fuimos campeones de la Patagonia. Conocí grandísimos jugadores, pero mejores personas. Formamos un grupo terrible. Gracias a los jugadores, al cuerpo técnico, a Carlos (Rojas, el presidente), a Miriam, a mi familia y a todos los que nos siguieron y creyeron en nosotros. Gracias a todos.”

En el mismo sentido, agregó: “Di todo y mucho más de lo que tenía. Me voy tranquilo y feliz por todo lo que logramos. Seguiré siendo hincha de este hermoso club desde donde esté. Gracias a la gente que nos siguió a todos lados. Deseo todos los éxitos para este club. Hasta pronto, que el fútbol nos vuelva a encontrar.”

El director técnico mendocino había arribado al Celeste en septiembre de 2025, con el claro objetivo de lograr el ascenso al Federal A. Su equipo completó un torneo de alto nivel, se consagró campeón de la Patagonia y quedó en la puerta de cumplir el gran sueño. Además, fue el subcampeón de la Liga Confluencia, tras caer ante Atlético Regina por penales luego de que ambos terminen el campeonato con 104 puntos en 42 fechas.

En su trayectoria, Tizza ya había dirigido a Esperanza de Rincón de los Sauces en Lifune y, en Mendoza, fue entrenador de Sport Club, Independiente de Calle Larga y Deportivo Argentino, los tres de San Rafeael. Además, tuvo un paso por el fútbol de Perú.