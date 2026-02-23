Confirmado: Cipolletti y Deportivo Rincón cambian de zona en el Federal A

El Albinegro y el León del norte neuquino se van para la zona de Cuyo. (Archivo Matías Subat)

Cipolletti y Deportivo Rincón tendrán que recalcular. El Consejo Federal dio a conocer el formato del Federal A para esta temporada y dos de los representantes regionales estarán en la zona 3, junto a equipos de Mendoza, San Luis y Córdoba. El otro zonal, Sol de Mayo, se sostiene con los rivales de la temporada pasada.

Confirmados los 37 equipos luego del cierre del Regional Amateur, el mapa quedó más complejo que la edición anterior y ahí se especuló con este cambio. Finalmente fue ratificado por el CF y el Albinegro y el León del norte neuquino compartirán grupo con Costa Brava de General Pico, Huracán Las Heras, San Martín de Mendoza, Juventud Unida de San Luis, Argentino de Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto y el reciente ascendido Fadep de Mendoza, que eliminó a La Amistad.

Sol de Mayo de Viedma, por su parte, quedará en la Sur, que este año será la 4 y sus rivales, Olimpo, Villa Mitre, Alvarado, Kimberley, Círculo Deportivo Nicanor Otamendi, Santamarina, Germinal y Brown de Madryn.

Como los dirigentes sabían de este posible cambio, ya tenían una cuenta sacada y, de movida, es más barato. De acuerdo a los cálculos previos, ante estos rivales viajarán unos 2.000 kilómetros menos que en la temporada anterior.

Las otras zonas

En la 1 quedaron Sportivo Belgrano, Gimnasia de Concepción del Uruguay, 9 de Julio de Rafaela, El Linqueño, Atlético Escobar, Gimnasia de Chivilcoy, Independiente de Chivilcoy, Sportivo Las Parejas, Defensores de Villa Ramallo y Douglas Haig.

En la 2 serán de la partida Juventud Antoniana, Tucumán Central, Mitre de Posadas, Sarmiento La Banda, San Martín de Formosa, Sol de América de Formosa, Defensores de Puerto Vilelas, Boca Unidos y Sarmiento de Resistencia.