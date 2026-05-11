ProKart: Santiago Jara aborchó su primer triunfo y se prende en la Senior

Jara es el cuarto ganador de la temporada en una categoría que está muy pareja. (Alejandro Carnevale)

En el autódromo de General Roca se llevó a cabo la cuarta fecha de la temporada 2026 del ProKart. Con 152 autos en la línea de largada, la categoría reafirmó su gran momento. Santiago Jara, Esteban Pach, Tomás Bruno, Fernando Nardi, Ciro Suárez, Lautaro Reyes, Eric Douglas, Ayrton Sayus, Tomás Marucci, Maximiliano Amores y Juan Blanco fueron los ganadores.

En la Súper Sudam Senior, tras la exclusión de Matheus Lesse, Jara selló su primer triunfo de la temporada. Lo hizo superando por escaso margen a Mauricio Herbsonmer. Tercero llegó Lucciano Pessino. Jara había hecho la pole position el día sábado, Facundo Bustelo dominó la serie y Herbsonmer largó primero la final tras imponerse en la prefinal.

La carrera decisiva terminó siendo para Jara, que paralelamente se destaca en el ámbito nacional. Transcurridas cuatro fechas, la divisional más importante del Prokart tiene cuatro vencedores diferentes. Ya ganaron Pessino, Herbsonmer, Juan Alessi y, ahora, Jara.

Pach, Bruno y Nardi, adelante

El que más victorias acumula en el año es Pach, que por tercera vez consecutiva se quedó con la Súper Sudam Máster. Esta vez, le sacó 3s4 a Julián Pessino (ganador de la primera fecha) y 4s6 a Mauro Siri. Pach se quedó con la clasificación y la prefinal. En tanto, Mauro Siri fue el más rápido en la serie. Pach se perfila como el gran candidato al título.

Esteban Pach no dejó dudas y ganó en Súper Sudam. (Alejandro Carnevale)

La Junior 125 fue dominada por la dinastía Bruno. El vencedor fue Tomás, que hizo 1-2 con su hermano Joaquín, a quien le sacó 2s5. Tercero quedó el ganador de la primera fecha, Noah Vasicek. Tomás Bruno tuvo un fin de semana impecable dominando todas las salidas a pista y controlando la final con tranquilidad. La divisional tiene también cuatro ganadores en el año: Vasicek, Tomás Massa, Joaquín Bruno y, ahora, Tomás.

El 1-2 de los Bruno en el trazado de Roca. (Alejandro Carnevale)

Otro que consiguió su primer triunfo fue Nardi, quien se impuso en la 150 Pista. Fernando también fue contundente quedándose con la clasificación, la serie y la prefinal. Ya en la final, le sacó 10s078 a Julián Riquelme. Tercero llegó Lautaro Angelone. En esta divisional, Sami Mendaña tiene dos victorias y la restante fue para Agustín Maraschini.

Más ganadores en el autódromo roquense

La gran emoción del domingo la aportó Reyes con su triunfo en la Junior 150, dónde le ganó por amplio margen a Luciano Carrera. Tercero llegó Santino D’Annunzio. Benjamín Jara había dominado todas las salidas a pista, pero un toque en la final lo dejó con las manos vacías. Junto a Joaquín Troncoso y Valentino Larrat, Jara y Reyes son los cuatro ganadores en lo que va del año.

En la Light 150 volvió a ganar Ciro Suárez, que de esta manera alcanzó la línea de los dos triunfos que sólo ostentaba Ezequiel Ochoa. Suárez fue contundente todo el fin de semana y en la final le sacó 5s817 a la destacada Valentina Sierpina, que largó mejor que Suárez pero no pudo sostenerse en el primer lugar de la final. Lautaro Jara quedó tercero a 5s968. A priori, se viene un lindo mano a mano entre Suárez y Ochoa en las próximas fechas.

Ciro Suárez, uno que está muy acostumbrado a las victorias. (Alejandro Carnevale)

En la Varilleros volvió al triunfo Douglas, que ya había ganado en la primera fecha. Dejó atrás por sólo 869 milésimas a Luciano Coseani, gran animador de cada una de las fechas del año. Sebastián Reyes quedó tercero a 4s4. Sergio Poli y Valentino Gasen son los otros ganadores de esta temporada.

Por último, en la Promocional ganó Ayrton Sayus y en la escuelita triunfó Tomás Marucci. Maximiliano Amores se quedó con la Light 150 Graduados y en la 150 Pista Graduados Juan Blanco obtuvo su primer triunfo del año.

La quinta fecha será entre el 13 y 14 de junio en Centenario