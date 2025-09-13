Protagonistas del deporte y su conexión con la capital

El nadador que llevó a Neuquén a lo más alto

A los 23 años, Iñaki Basiloff marcó un hito histórico en los Juegos Paralímpicos de París 2024 al conquistar la medalla dorada en los 200m medley SM7. Nacido en Neuquén y formado en el Club Alta Barda, convirtió la natación en una forma de vida después de enfrentar de niño una mielitis transversa.

“Representar a Neuquén siempre ha sido un honor para mí, ya que es la provincia donde nací y a la que siempre quiero volver. Últimamente la ciudad y el gobierno me está dando mucho apoyo para poder seguir compartiendo y entrenando en el alto rendimiento”.

El regreso de una figura al básquet neuquino

Después de pasar por varios clubes de la región, David Oviedo recaló en Independiente, tras consagrarse campeón con Centro Español. A sus más de 20 años de trayectoria, se prepara para el cierre de su carrera, otra vez en casa. “En mi caso, Neuquén fue el inicio y hoy es el cierre de mi carrera. Me dio el puntapié inicial para avanzar y hoy me recibe para los últimos juegos”.

Una vida ligada al básquet y a Neuquén

Guadalupe “Guada” Soto es una de las jugadoras más representativas del básquet neuquino. Formada en la ciudad, llevó la camiseta de Pacífico en la Liga Nacional Femenina y se consolidó como referente para las nuevas generaciones. “Neuquén fue el lugar donde nací, crecí y empecé a formarme, no solo como jugadora de básquet sino también como persona. Acá encontré clubes, entrenadores y compañeros que me transmitieron valores como la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo”, destacó.

El capitán que siempre volvió a su lugar en el mundo

Manuel “Manolo” Berra es un símbolo del fútbol regional. Con tres ciclos en Cipolletti, donde se convirtió en el jugador con más partidos en la historia del club, y un fuerte vínculo con Independiente de Neuquén —su casa futbolística—, Berra eligió siempre la región pese a haber tenido la oportunidad de continuar su carrera en otros destinos. Su liderazgo, tanto dentro como fuera de la cancha, lo transformó en referente indiscutido. “Tuve la posibilidad de jugar en otras ciudades, incluso en lugares hermosos como Mar del Plata o Madrid, pero a los pocos días ya extrañaba el río Limay. Yo nací y me crié acá, y este es el lugar donde quiero vivir y formar a mi familia”, reconoce.

Orgullo con proyección nacional en patín

Entrenadora y referente del patín de velocidad, Marina Baca Cau forma parte de una tradición deportiva que convirtió a Neuquén en potencia nacional e internacional. Desde el Club Alta Barda, acompaña a nuevas generaciones de chicos y chicas que sueñan con alcanzar los podios más altos. “Neuquén es mi lugar, acá están mis raíces, mi familia y el club que me vio crecer. La provincia tiene un semillero enorme”.