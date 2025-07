Pumitas de bronce: Argentina venció a Francia y obtuvo el tercer puesto en la Copa del Mundo

El seleccionado argentino Sub 20 se quedó con el bronce al vencer a Francia en la Copa del Mundo.

El seleccionado argentino juvenil de rugby, Los Pumitas, obtuvo la medalla de bronce en el Mundial M20, al vencer por 38-35 a Francia en un emocionante encuentro disputado este sábado en la localidad italiana de Calvisano.

De esta manera, los Pumitas lograron por segunda vez en su historia subirse al podio de una Copa del Mundo Sub 20, repitiendo la medalla de bronce conseguida en 2016.

El partido por el tercer puesto fue una batalla cerrada de principio a fin. Los Pumitas se mostraron firmes y con un excelente manejo de la pelota, mientras que Francia, aunque con un equipo bien estructurado, no pudo mantener la ventaja que había logrado en la fase de grupos.

Diego Correa, Álvaro García Iandolino (x2), Nicolás Cambiasso, Pascal Senillosa y Jerónimo Otaño marcaron los seis tries argentinos.

El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda llegaba a este encuentro luego de una derrota contundente en semifinales ante Sudáfrica por 48-24, mientras que Francia había sido derrotada por Nueva Zelanda por 34-26 en la misma instancia.

A pesar de las caídas previas, ambos equipos llegaron con la motivación intacta para disputar el tercer puesto, y la Argentina, con un juego sólido y lleno de coraje, se impuso por tres puntos ante un rival que también mostró un gran nivel.

En la fase de grupos, Argentina había logrado su clasificación entre los cuatro mejores al finalizar como el mejor segundo de la zona, producto de victorias ajustadas ante Gales (34-27) y España (33-30).

Sin embargo, en su última presentación de esa fase, los Pumitas cayeron frente a Francia por 52-26. Por su parte, los galos arrasaron en la fase de grupos, con un cómodo triunfo ante la Argentina y victorias sin sobresaltos ante España (49-11) y Gales (35-21), lo que los posicionaba como uno de los equipos más sólidos del torneo.