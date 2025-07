El argentino Juan Manuel Cerúndolo avanzó a la final del ATP de Gstaad en Suiza

El argentino Juan Manuel Cerúndolo venció este sábado al peruano Ignacio Buse por un doble 6-3 y se clasificó a la final del ATP 250 de Gstaad, en Suiza, que se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo, con premios por 600 mil euros.

El menor de los hermanos Cerúndolo alcanzó su segunda final en el circuito profesional mayor, luego de su consagración en el Córdoba Open 2021.

El triunfo de hoy se encadenó a la resonante victoria que logró el viernes frente al noruego Casper Ruud, primer preclasificado y exnúmero dos del mundo.

