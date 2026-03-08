Todos los resultados y las mejores fotos del Mundial de Motocross en Bariloche

El Mundial de Motocross se vive a pleno en Bariloche. (Foto: Alfredo Leiva)

El Mundial de Motocross vive su gran presentación en el Bariloche MX Race Track en un domingo de clima ideal y ante un gran marco de público.

La jornada comenzó con la primera manga de la MX2 que quedó en manos del alemán Simon Längenfelder que se impuso por delante del belga Sacha Coenen.

Tercero terminó el español Guillem Farrés y cuarto el letón Janis Martins Reisulis que estuvo primero desde la largada hasta la sexta vuelta en la que Längenfelder tomó la delantera.

El mejor argentino de esa manga fue Juan Felipe García que quedó 17°. Felipe Quirno Costa, de San Martín de los Andes, fue 20°. La prueba fue muy intensa con varios roces, maniobras al límite y caídas.

En la categoría principal, el ganador de la primera carrera fue el holandés Jeffrey Herlings, que superó a los pilotos franceses Tom Vialle y Romain Febvre.

La lucha entre Herlings y Vialle fue apasionante. El holandés marcó el ritmo desde el comienzo pero el francés lo dejó atrás en un tramo de la carrera. Herlings no perdió la concentración y con una gran maniobra se puso nuevamente al frente.

Joaquín Poli fue el mejor argentino al quedar 18°. El roquense Santiago Montero fue 27° y el cutralquense Agustín Carrasco terminó 30°.