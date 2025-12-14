Rally Neuquino: Llanos, Luqui, Zurita y Rebolledo, los que más celebraron en Cutral Co

El Rally Neuquino cerró su temporada 2025 a puro festejo. Daniel Llanos se quedó con la A6 y la clasificación general, mientras que Lucas Luqui (N2), Luciano Zurita (N1) y Cristian Rebolledo celebraron ajustadas consagraciones en cada una de sus categorías. El cuadro de campeones se completó con Pedro Skruta (RC5), Daniel Turletti (N2L), Jeremías Tieri (A7) y Nicolás González (A5). Al igual que Llanos en la A6, todos se habían consagrado por anticipado.

Con un tiempo de 52m00s3, Daniel Llanos se quedó con el triunfo en la general y la A6, con 1m12s5 de ventaja sobre Mario Villanueva (h). Tercero en la general quedó Pedro Skruta, que ganó la RC5, a 1m13s2 de Llanos. Completaron los diez primeros de la general: Omar Kovacevich, Matías Ávila, David Abril, Claudio Bustos (ganó la N2), Matías del Barba, Lucas López y Luis Beltrán.

Meritoria fue la labor de David Abril que se subió al podio en la A6, detrás de Llanos y Villanueva. Para Llanos fue la quinta victoria del año y la cuarta consecutiva. El gran cierre de la temporada le permitió consagrarse como bicampeón de la divisional.

Skruta repitió en la RC5 y es un campeón Absoluto

En la RC5, fue la cuarta victoria para el también bicampeón, Pedro Skruta, que aventajó por 22s2 a Omar Kovacevich. El tercero fue Matías Ávila, de gran fin de semana y a 1m18s9 de Skruta, que cerró el año ganando de punta a punta y con el cartel de «campeón Absoluto».

Emocionante y cargada de incertidumbre fue la definición del campeonato de la N2 entre Lucas Luqui y Orlando Wircaleo. La carrera fue ganada por Claudio Bustos, que superó por apenas 3s2 a Matías del Barba. Ante la exclusión de Pablo Pranzoni, Luqui quedó tercero e igualaba en puntos a Wircaleo, que se quedaba con el título por mayor cantidad de carreras ganadas. Sin embargo, el cutralquense fue excluido en la técnica y la corona recayó finalmente en Lucas Luqui, que este año ganó en Bajada del Agrio.

En una definición apasionante, Luqui se consagró en la N2. (Omar de los Santos)

A pesar de ganar la carrera, cinco tramos, las dos etapas y el power stage, Claudio Cribán no pudo alcanzar en el campeonato al nuevo monarca, Luciano Zurita, quien ganó cuatro carreras en la temporada. Detrás de Cribán llegó Lucas Matto, a 1m36s0. Zurita terminó tercero a 3m31s9 de Cribán, que este año ya había ganado en Plaza Huincul.

Así se cerraron la N2L, A7, A5 y A1

La N2L fue dominada por Juan Cruz Parada, con 1m11s8 de ventaja sobre el ya consagrado Daniel Turletti. Tercero quedó Facundo Kallobius (a 2m18s2), que hacía más de dos años que no competía como piloto y que fue navegado por otro que venía de una larga inactividad, Juan Pablo Zúñiga. Parada también corrió esporádicamente este año y ganó con solvencia, venciendo en 6 de las 8 especiales del fin de semana.

En la A7 ganó el campeón Jeremías Tieri. Damián Fagán ganó 6 de las especiales del fin de semana, pero se retrasó en el primer tramo del domingo y Tieri lo aprovechó para ganar por 1m30s1. Tercero quedó Daniel Franco a 2m26s9. Para Tieri fue el sexto triunfo del 2025.

Ante la ausencia de Marcos Rosas, Nicolás González se clasificó campeón de la A5 antes de pasar por la rampa simbólica. Además, se quedó con la carrera, con 3m20s9 de ventaja sobre Ricardo Costanzo. Tercero fue Gonzalo Kallobius. Fue la quinta victoria de González en el año.

Por último, en la A1 el triunfo fue para Erick Regliner, que venía de consagrarse subcampeón en el rally regional. Venció por amplio margen a Facundo Lillo. A Cristian Rebolledo le bastó con el tercer puesto para consagrarse campeón ya que Regliner y Lillo compitieron como invitados.

El rally neuquino cerró una gran temporada, consolidándose como uno de los más convocantes del país. Aluminé será la sede de la primera fecha del 2026, en fecha a confirmar (sería el último fin de semana de febrero).