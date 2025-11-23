Rally Neuquino: Llanos y Skruta, los grandes ganadores al pie del Lanín

Daniel Llanos se quedó con la general y la A6 en la novena fecha del certamen. (Locos x el Rally)

La novena fecha del Rally Neuquino, que se disputó en Junín de los Andes, dejó a dos pilotos con grandes dividendos. Por un lado, Daniel Llanos se quedó con la A6 y la clasificación general y, por otro, Pedro Skruta sacó una ventaja decisiva al ganar la RC5, ante el muy difícil fin de semana del otro postulante a la corona, Adrián Altamirano.

Detrás de Llanos y Skruta (segundo a 17s5), se encolumnaron en la general Sergio Fernández, Gustavo Rojas, Omar Kovacevic, Orlando Wircaleo, Jonatan Bastidas, Luis Beltrán, David Abril y Lucas Luqui.

Todos los vencedores del Neuquino

A6 y general: Daniel Llanos-Federico Centani.

RC5: Pedro Skruta-Ulises Agesta

N2: Orlando Wircaleo-Darío Gutiérrez

A7: Damián Fagán-Juan Pablo Fagán

N2L: Miguel Huenulao-Jonathan Liberatore

A5: Nicolás González-Debora Jara

N1: Luciano Zurita-Pablo Huanque

A1: Matías Miranda-Gustavo Ares

Copa Senior: Omar Kovacevich-Jorge Cáceres

En la A6, Llanos obtuvo el triunfo más apretado del fin de semana al sacarle 18s3 a Sergio Fernández. Tercero quedó Gustavo Rojas, a 26s. Para Llanos fue la cuarta victoria del año y en forma consecutiva, lo que lo deja muy bien posicionado en el campeonato. Sergio Fernández se había quedado con la primera etapa, pero Llanos tuvo un domingo casi perfecto y terminó subiéndose a lo más alto del podio, a los pies del Lanín.

En la RC5, Adrián Altamirano se quedó con el primer tramo, pero a partir de la segunda especial, todo fue de Skruta, que no cedió más tramos. Altamirano tuvo muchos problemas y nada pudo hacer. El escolta de Skruta fue el chubutense Omar Kovacevic, a más de un minuto. El tercero fue Luis Beltrán. Skruta festejó por tercera vez en el año y ya se prueba la corona de campeón.

Gran trabajo de Wircaleo

Otro trabajo impecable desarrolló Orlando Wircaleo en la N2, sacándole más de un minuto a su escolta, Lucas Luqui. Tercero arribó Agustín Pérez. Para Wircaleo también fue el tercer triunfo del año y ahora irá a Cutral Có con chances concretas de campeonato, en una divisional que arde.

Si bien Damián Fagán se quedó con la carrera, el que más celebró en la A7 fue Jeremías Tieri, que se consagró campeón. Ambos fueron los únicos que completaron la carrera en esta divisional. Para Fagán fue el primer halago del año. Mientras, Tieri (a 30s9) se consagró con una fecha de anticipación, luego de vencer en cinco carreras, cuando resta la prueba de Cutral Có.

En la N2L, Miguel Huenulao celebró por segunda vez en la temporada. Ya había ganado en Picún Leufú y ahora le sacó 37s9 a Daniel Turletti, el líder del certamen con amplio margen. Gabriel Abarzúa y Williams Abarzúa, se dieron el gusto de subir al podio.

González en la A5, Zurita en la N1

Luego del vuelco en Bajada del Agrio, Nicolás González, navegado por su esposa, Débora Jara se sacaron el temor con su cuarto triunfo del año en la A5. Con auto nuevo, le sacaron 1m13s9 a Marcos Rosas (fue el más veloz del sábado). Tercero quedó Miguel González.

En la N1 arrasó Luciano Zurita, aventajando por 4m26s a Lucas Matto y por más de diez minutos a Claudio Cribán, que abandonó el sábado y se re enganchó para el domingo. Zurita también llegó a cuatro triunfos y llega con aspiraciones de campeonato a la última fecha, teniendo en cuenta que abandonó quien llegó como líder a esta fecha, el campeón vigente Nicolás Ochoa.

En la A1 fue inolvidable el festejo de Matías Miranda y Gustavo Ares. Le ganaron por más de un minuto a Víctor Leuno, mientras que Cristian Rebolledo quedó tercero. Manuel Bajeneta había ganado la primera etapa, pero rompió el motor y tuvo que abandonar. Por último, en la Copa Senior el vencedor fue Omar Kovacevich, escoltado por Carlos Bajeneta y Oscar Simón.

Finalizada la carrera, que otorgó puntaje doble, los binomios elogiaron los caminos elegidos para esta carrera, más allá de los numerosos abandonos registrados. Néstor Skruta cumplió un rol fundamental para el éxito de la carrera. La temporada 2025 del Neuquino se cerrará entre el 12 y el 14 de diciembre en Cutral Co.