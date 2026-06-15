Rally Regional en Los Menucos: ganó Kovacevic y extendió su racha Pistagnesi

El Fiesta de Kovacevic fue inalcanzable en los caminos de la Línea Sur. (Locos por el Rally)

Omar Kovacevic (Ford Fiesta) se quedó con la clasificación general y la RC5 en el Rally de Los Menucos, válido por la cuarta fecha del certamen Regional. Con la navegación de Jorge Cáceres y un tiempo de 57m12s3, el piloto chubutense obtuvo su segundo triunfo consecutivo en la RC5. En la general le sacó 33s9 a Esequiel Klein y tercero llegó Federico Fernández.

Precisamente, Fernández fue el escolta de Kovacevich en la RC5. Tercero quedó Darío Vázquez. Completaron el clasificador Lautaro Angeloni, Lucas Craievich y Lucas Poli. Al igual que Kovacevich, Klein (Ford Ka) abrochó su segundo triunfo consecutivo, en su caso en la A6. Muy lejos llegaron su escolta, Ayrton Rodríguez, y el tercero, que fue Mauro Debasa. El piloto de Catriel tuvo varios inconvenientes con los neumáticos. Cuarto quedó Nicolás Tibaldi.

Rendimiento perfecto de Pistagnesi

En la N1, Agustín Pistagnesi (VW Gol) completó el póker de victorias, ya que se quedó con las cuatro carreras que se llevan corridas este año. Le ganó por buen margen a Alejandro Zambón, quien tuvo otro fin de semana complicado.

Agustín completó el cuarteto en la fecha de Los Menucos. (Locos por el Rally)

El joven Felipe Debasa (Renault Clio) fue el único que completó la carrera en la RC5L, dónde abandonó Juan José Revert. Por su parte, Daniel Turletti fue retirado de la carrera por motivos de seguridad. Tras un incidente con un caballo, rompió el parabrisas y de esa manera no pudo continuar.

La gran celebración del fin de semana llegó de parte Leandro Paulovich (Ford Ka), que cortó una racha de cuatro años sin triunfos. El piloto de Villa Regina se impuso en la N2, por delante de Facundo Galvagni y Pablo Díaz. Cuarto llegó Toufic Salem. Abandonaron Ariel Martín, Santiago Bavastro y Octavio Fernández, quien ganó la primera etapa y venía dominando la divisional hasta la PE 5. La última victoria de Paulovich había sido hace exactamente cuatro años, en Allen, cuando ganó en la A7.

Por último, en la A1, ganó por tercera vez consecutiva Erick Regliner (Ford Ka), quien ya suma siete victorias en su historial. Segundo quedó Rubén Martínez y tercera llegó la joven Darian Regliner, que de esta manera se subió a un podio por primera vez. Ningún auto completó la carrera en la A8 (abandonaron Sabas y Craievich) y en la A7. La próxima fecha se correrá entre el 17 y 19 de julio en Chichinales.