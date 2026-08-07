Son más 1.400 los camioneros varados en Neuquén que esperan cruzar hacia Chile

Los espacios para la espera de camioneros están al límite de su capacidad. (Foto: gentileza Secretaría de Emergencia de Neuquén)

El cierre del paso internacional Pino Hachado, por tercer día consecutivo, hizo que las autoridades de Provincia dispusieran un nuevo retén: Plottier y Senillosa. Desde la semana pasada están en Las Lajas, Zapala, Cutral Co, Plaza Huincul, Añelo y Arroyito. En total, son 1.411 camiones que trasladan todo tipo de mercaderías y que aguardan poder avanzar hacia Chile.

Desde la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo se informó que, en cada ciudad, se coordina el operativo para asistir a los choferes provenientes de distintos puntos del país, Brasil, Paraguay y Chile.

Las condiciones climáticas imperantes en la provincia, en especial, en el centro y oeste, complicaron aún más la situación de los transportistas que aguardan poder avanzar hacia su destino. La última vez que se abrió el tránsito fue el martes de esta semana.

El director de Defensa Civil de la provincia, Carlos Cruz detalló que se debió extender el recorrido policial y los retenes que tiene la Secretaría de Emergencias. Describió que el elevado flujo de transporte que ingresa a la provincia obligó a crear un retén en Plottier y Senillosa.

Esta medida apunta a descomprimir puntos como Arroyito, Añelo, Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala y Las Lajas. Estos lugares ya están en su punto límite de admisión de vehículos pesados. Cruz explicó que se les brinda atención sanitaria y se dispusieron baños químicos en Arroyito, por ejemplo. Lo mismo ocurrió en Zapala, y se habilitaron dos tráilers que funcionan como puesto médico y punto de asistencia para los choferes.

En Las Lajas, el director de Defensa Civil indicó que funciona el puesto médico avanzado, y existe asitencia municipal, de Gendarmería Nacional, Policía, el Ejército Argentino y la propia Secretaría de Emergencias.

En Plaza Huincul, el lugar donde se instalaron los transportistas es el expredio del ferrocarril. Esta ciudad recibía los vehículos que llegan por la Ruta 22 y por la provincial 17, desde Añelo. El municipio dispuso la instalación de los baños químicos.

Para el caso de Cutral Co, se ubican en las inmediaciones del kilómetro 1.332 hasta el 1.332 de la Ruta 22. El límite de capacidad es de 450 vehículos y ya estaba completo. Hay baños químicos instalados al principio de las filas de camioneros.

Luego, en el ingreso al Parque de la Ciudad está el trailer de Protección Civil que dispuso el municipio cutralquense. Los choferes pueden utilizar los sanitarios para ducharse que se habilitaron en el interior de este predio.

Además, el puesto del SIEN con enfermeros y médicos para brindar la asistencia médica de los transportistas que así lo requieran. Por otra parte, están los puestos móviles de Policía que informan sobre el lugar donde deben estacionar.

En Zapala, los camioneros aguardan pasar hacia Chile. (Foto: Gentileza Secrearía de Emergencia)

Qué dice el pronóstico

El panorama no mejorará, al menos en las próximas horas porque está en vigencia el alerta por nevadas, lluvias y vientos fuertes. En este caso, la advertencia es para el sur y el área cordillerana, el norte y precordillera.

Los vientos con ráfagas de 60 a 70 kilómetros pueden afectar a la zona valles y en Neuquén capital. El frío no se irá y estará acompañado por las heladas fuertes y la formación de hielo en la calzada. Esto incluirá a la ruta provincial 7 hacia Vaca Muerta, explicó Cruz.