El mapa de la exploración offshore en Argentina: qué petroleras se fueron y cuáles siguen buscando hidrocarburos en el mar

Mientras que en el suelo argentino predomina la actividad petrolera en Vaca Muerta, las aguas profundas son, en su mayor parte, terreno de exploración donde se busca diversificar la producción nacional de hidrocarburos. En 2019, mediante la Resolución 276 emitida por la Secretaría de Energía de la Nación, se otorgaron los permisos de exploración de 18 de las 38 áreas osshore que integraron la Ronda 1 de la licitación Costa Afuera.

De esta forma, todavía quedan siete de las 13 compañías petroleras ganadoras de la licitación se reparten la actividad en tres cuencas: Argentina Norte (CAN), Malvinas Oeste (MLO) y Austral (AUS).

Actualmente, nueve de esas áreas ya fueron revertidas al Estado nacional, mientras que de las siete compañías siguen presentes en la fase de exploración. En todos los casos, la reversión de los bloques se debió a que el riesgo económico era demasiado elevado como para sustentar una etapa de desarrollo comercial. Respecto a las áreas que siguen bajo operación privada, aún queda por definir si su destino será el mismo o si efectivamente serán explotadas por las petroleras en los próximos años.

En aquel entonces, la firma que más bloques se adjudicó en la licitación fue la noruega Equinor, con presencia en las tres cuencas. Son siete áreas en total: cuatro en su totalidad y tres en alianza con otras empresas. Al día de hoy, todas siguen bajo operación.

Un caso totalmente contrario fue el de Qatar Petroleum (QP): había logrado la concesión de cinco áreas en sociedad con otras firmas, pero con el tiempo todas fueron devueltas al Estado nacional. Sus socias, la estadounidense ExxonMobil —en Malvinas Oeste— y la anglo-holandesa Shell —en Argentina Norte— también se marcharon del offshore argentino.

La francesa TotalEnergies todavía mantiene su presencia en Malvinas Oeste. Sin embargo, dejó su actividad en la Cuenca Argentina Norte donde tenía dos bloques junto con la inglesa BP, empresa que se fue definitivamente de la exploración aguas adentro.

La británica Tullow tuvo una trayectoria similar, ya que dejó las dos áreas que tenía en sociedad con la nacional Pluspetrol y la ex Wintershall DEA (actualmente Harbour Energy), pero aún mantiene la totalidad de MLO 122. YPF también está presente en tres áreas, todas en alianza con otras firmas y que siguen en operación.

Por último, la italiana Eni, la japonesa Mitsui y la nacional Tecpetrol comparten el área MLO 124, que aún sigue en actividad exploratoria.

Cronología de la Cuenca Argentina Norte

En esta parte del mapa, las primeras áreas en volver a manos del Estado fueron CAN 111 y CAN 113 en julio de 2024 (Resolución 159). Esto marcó la salida de BP y redujo la presencia de TotalEnergies en la actividad offshore argentina. Si bien en 2022 habían recibido una prórroga por dos años sobre el plazo del primer período exploratorio, las firmas no completaron los compromisos asumidos, por lo que tuvieron que abonar al Estado las tareas que quedaron pendientes.

En marzo de 2026, Shell y Qatar Petroleum (QP) también resolvieron dar marcha atrás en CAN 107 (Res. 73), tras comunicar su decisión de no avanzar a la segunda etapa exploratoria luego de no obtener los resultados esperados. CAN 109 tuvo el mismo destino en abril de este año (Res.87), marcando la salida de ambas firmas de la actividad en las aguas profundas del país.

Hasta el momento, en esta cuenca sigue vigente la exploración de YPF y Equinor. Esta última opera CAN 108 en su totalidad, mientras que en el caso de CAN 102 y CAN 114 su actividad es compartida con la petrolera de bandera.

El caso de Malvinas Oeste y Austral

En el sur del mar argentino, el consorcio conformado por ExxonMobil y Qatar Petroleum (QP) fue el primero en abandonar la exploración offshore. En marzo de 2024 se revirtieron las áreas MLO 113, MLO 117 y MLO 118, mediante las Resoluciones 27, 28 y 32.

Según indicaron entonces desde ExxonMobil, la devolución de esos bloques se debió a que el análisis en la zona no arrojó resultados que permitieran considerar viable su desarrollo comercial.

Lo mismo ocurrió en noviembre de 2025, con la devolución de los bloques MLO 119 (Res. 447) y MLO 114 (Res. 448), antes operados por Tullow, Pluspetrol y la ex Wintershall DEA (que en el camino fue adquirida por la también Harbour Energy). Sin embargo, Tullow no se fue completamente de la Cuenca Malvinas Oeste, ya que todavía opera el área MLO 122.

Entre las áreas que permanecen activas, MLO 123 es operada por TotalEnergies con YPF y Equinor como socios, donde continúan los trabajos exploratorios. Lejos de irse, desde la firma francesa evalúan la posibilidad de expandirse en el offshore. Fuera de las áreas licitadas en Costa Afuera, ya producen gas en la Cuenca Marina Austral (CMA-1) con sus socios Harbour Energy y Pan American Energy (PAE).

Otro bloque que sigue bajo operación en el sur del mar argentino es MLO 124 en este caso adjudicado por ENI junto con Tecpetrol y Mitsui como socios.

La firme referente mundial del offshore, Equinor, es la única que se adjudicó áreas de exploración en la Cuenca Austral, en AUS 105 y AUS 106, donde sigue vigente en la actualidad.