Deschamps estalló contra sus jugadores en el entretiempo de la final del Mundial: qué les dijo

Siguen apareciendo las apostillas de lo que dejó la infartante final del Mundial Qatar 2022. En las últimas horas, se filtró un video en el que Didier Deschamps -DT de Francia- retó a sus dirigidos durante el entretiempo del enfrentamiento entre Francia y Argentina. Enterate qué le dijo el DT francés al plantel que logró empatar el partido y que, luego, perdió en la tanda de penales.

La final por la Copa del Mundo que se disputó el domingo pasado, fue un partido que definió muchas cosas. Si bien, Francia logró igualar el marcador tras los dos goles que recibió de Argentina en los 90 minutos, el encuentro generó fuertes recriminaciones entre los galos durante el entretiempo.

La selección Argentina de Lionel Scaloni se había puesto arriba en el marcador por 2-0 en el minuto 36 del primer tiempo y el combinado europeo que dirige el técnico Didier Deschamps no supo reaccionar. Fue tanta la incomodidad de los franceses, que el DT ni siquiera esperó el fin de la primera etapa para realizar los primeros cambios, intentando revertir el resultado.

🗣️ Mbappé: “Es una final del mundo, eh. Es un partido único en la vida. ¡No se puede hacer peor! Esto pasa cada 4 años”.



🗣️ Deschamps: “¿Saben cuál es la diferencia? ¡Ellos están jugando una put* final del mundo y nosotros no!”.



En el entretiempo, la furia se apoderó del vestuario. Deschamps no se contuvo y le dio un fuerte reto a sus jugadores, tratando de despertar la bronca o lograr la motivación que necesitaban sus dirigidos.

“Necesitamos más precisión en los pases, más precisión en las decisiones. No son compactos. Tienen que estar más cerca uno del otro. ¡Ustedes no están allí! No están en ninguna segunda pelota. ¡No están jugando en una final de la Copa del Mundo!”, expresó el seleccionador golpeando una mesa, según reveló el documental Thank you the Blues.

Las reprimendas del DT no terminaron ahí y el seleccionador intentó tocarles el orgullo a los jugadores, entre gritos e insultos. “Señores, yo les voy a decir sin enfadarme. ¿Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!”, se ofuscó Deschamps.

Ante esta situación de máxima tensión en el vestuario, el talentoso delantero Kylian Mbappé tomó la palabra y coincidió con el entrenador. Con toda su bronca, el astro francés se enfureció por el nivel que demostraron durante los primeros 45 minutos y gritó «no podemos hacerlo peor de lo que hicimos».

Cabe recordar, que en la segunda mitad del tiempo regular, el crack del PSG terminó anotando los goles que obligaron a llevar la definición al tiempo extra y la definición a penales con un triplete.

“Volvamos al campo y pongamos un poco de intensidad, nos metemos en los duelos y hacemos otra cosa muchachos. ¡Es una final de la Copa del Mundo! Estamos perdiendo por dos goles. ¡Podemos volver! Chicos, esto es algo que solo sucede cada cuatro años”, finalizó Mbappé.