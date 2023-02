El hermano de Lionel Messi se disculpó por sus duras declaraciones contra Barcelona: «Lo siento mucho»

Matías Messi, hermano de Lionel Messi, se disculpó luego de sus duras declaraciones contra el Barcelona de España que dieron vuelta al mundo y lo dejaron en el centro de la polémica.

«Quiero reivindicarme por lo que dije en las redes sociales, sólo estaba con mi hijo y los amigos haciendo un chiste. Cómo voy a pensar eso de un club tan grande como el Barcelona y su historia, el que nos ha dado muchísimo tanto a mi familia como a Leo«, señaló en un comunicado.

Y agregó: «Para nosotros Cataluña es nuestro segundo hogar y eso es de público conocimiento. Lo siento mucho y pido disculpas a todos, especialmente a los barcelonistas. Por último quiero decir que solo tengo la red social Instagram».

De esta forma, Matías Messi pidió perdón después de lanzar fuertes dichos contra el club catalán y su presidente, Joan Laporta, en diálogo con Labajada10.

Matías Messi y las duras declaraciones contra Barcelona

“Tengo un reporte pegado en mi casa, donde nosotros nacimos, varios recortes tengo… Tengo uno del Sport de Barcelona que dice ‘Messi debería volver a Barcelona’, entonces yo abajo subtitulé ‘jajajajaja’”, había disparado Matías Messi.

En esa línea, había añadido: “No vamos a volver a Barcelona y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona”.

«La gente no lo bancó, la gente tendría que haber salido a hacer una marcha. Que se vaya Laporta y que se quede Messi. Los catalanes son traidores. Para mí, Barcelona se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, era más conocido Madrid. Entonces, que te paguen así no está bueno. El que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona y vio qué es, entra al museo y el museo es Messi”, había cerrado en las declaraciones que lo posaron en el ojo de la tormenta.

Matías Messi contra Barcelona: qué dijo Joan Laporta, presidente del club

El presidente del Barcelona de España, Joan Laporta, se refirió hoy a las duras declaraciones del hermano de Lionel Messi en su contra y de la institución.

“No me hagan hablar de Messi porque es jugador del PSG y no quiero comentar nada de jugadores que están en otros clubes. A lo del hermano le quito toda importancia porque se ha disculpado y ya está”, expresó Laporta en rueda de prensa.

En esa línea, insistió: “Leo Messi es patrimonio del Barça. Estamos orgullosos, es el mejor de la historia. Ahora pertenece al PSG. Lo que dijo su hermano, pues le quito toda importancia y se ha disculpado. Todo es comprensible y no le doy más vueltas”.

«Leo es patrimonio del Barcelona. No quiero comentar nada más por respeto a él y al PSG. Y lo del hermano, ya ha pedido disculpas, es comprensible y no quiero darle importancia».



🗣️ Joan Laporta, sobre los dichos de Matías Messi.



📺 @FCBarcelona pic.twitter.com/ulIYG0MyKb — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 9, 2023