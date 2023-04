Habló la periodista que denunció por abuso al DT del femenino de Boca: «Pensé que me iban a cuidar»

"Pensé que me iban a cuidar", dijo la mujer que denunció por abuso al entrenador del femenino de Boca.

La jefa de prensa del plantel de fútbol femenino de Boca, Florencia Marco, aseguró que se encuentra «dolida» porque pensó que el club la iba a proteger y eso no ocurrió. La mujer había denunciado por abuso sexual a Jorge Martínez, el entrenador del equipo.

«En mi situación personal estoy muy conmovida, pero muy tranquila de que estoy diciendo la verdad y, por suerte, esta persona ya no está más en contacto con mujeres y menores», dijo Marco en una rueda de prensa.

«Boca fue y es mi casa hace 11 años. Estoy triste, dolida, porque pensé que me iban a cuidar, a proteger. Habiendo mujeres y menores corriendo peligro pensé que se las iba a cuidar también y no pasó eso», aseguró luego de presentarse en la Fiscalía para tomar vistas de la causa.

Marco, empleada de Boca desde el 2011 y con el Femenino desde 2019, declaró que sufrió varias situaciones de acoso e intimidación por parte de Martínez desde la llegada al club del exfutbolista, en enero de 2022.

La denuncia contra Jorge Martínez, DT del equipo femenino de Boca

Florencia Marco denunció primero a Jorge Martínez en el Departamento de Inclusión e Igualdad de Boca, pero no recibió la respuesta esperada y desde la institución le recomendaron tomarse una licencia.

Luego, la denuncia quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, a cargo del fiscal Eduardo Cubría, y fue caratulada como abuso sexual simple, un delito que prevé penas de seis meses a cuatro años de prisión.

Recién la semana pasada, Martínez fue desplazado de su cargo por el club debido a la denuncia, mientras que Marco se encuentra con licencia laboral.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario, en etapa de investigación, indicó a Télam la abogada de Marco, Andrea Lucangioli.

«Hay varios testigos que nosotros, como parte de la prueba, presentamos en la denuncia. Ya declararon tres y estamos esperando que declaren el resto», aseguró la letrada y precisó que los testigos son mujeres y hombres que fueron compañeros de Marco en el club.

Denuncia contra el entrenador del femenino de Boca: qué dijo Florencia Marco

Durante la rueda de prensa, Florencia Marco agregó: «Todavía no entiendo cómo estoy llevando esto adelante. Me costó más de un año poder hacerlo y no soy la única».

Ante la pregunta sobre qué espera de esta instancia judicial, Marco aseguró: «Que se haga Justicia, que nos cuidemos y sigan cuidando a las mujeres»

En ese sentido, pidió que sean cuidadas las próximas generaciones de mujeres que están creciendo y conquistando espacios dentro del fútbol profesional y remarcó la importancia de «crear espacios donde realmente se pueda hablar estas situaciones incómodas«.

«Tenemos que estar atentas porque el abuso sexual y el abuso de violencia está muy naturalizado en la sociedad y está muy naturalizado institucionalmente», advirtió.

Y puntualizó: «Estar todos los días con el abusador es muy fuerte, muy difícil y hace daños que tiene efectos colaterales fuertes. Y lleva mucho tiempo la reparación»

Consultada sobre si conoce otros casos de abuso cometidos por el ahora exentrenador, Marco señaló: «Esto se conoce hace mucho tiempo. Muchas compañeras me apoyaban y me decían ‘a mí también me pasó'».

Por otro lado, la joven reiteró que no sintió apoyo por parte del Departamento de Inclusión e Igualdad del club y señaló que «por eso estoy acá».

Sobre este punto, calificó de «lamentable» el hecho de que Boca Juniors desplazara a Martínez de su cargo recién cuando la denuncia de abuso sexual se conoció por los medios de comunicación, y afirmó que nadie de la Comisión Directiva se comunicó con ella.

Por último, Marco subrayó: «Tenemos que hablar para darnos cuenta de que no estamos solas. Todas tenemos que hablar porque hablando nos estamos cuidando. Es mentira que el silencio corresponde, hay que romper con ese tabú».

Télam