Llamativa confesión de Raphinha, jugador de Brasil: «No veo nada del Mundial»

Brasil se impuso ayer sin mayores problemas ante Corea del Sur, lo eliminó del Mundial Qatar 2022 y está en cuartos de final. El partido dejó algunas curiosidades como el baile del entrenador Tité, el homenaje a Pelé y el llamativo video protagonizado por Casemiro y Neymar. Sin embargo una inesperada respuesta de Raphinha fue la que despertó mucha curiosidad.

El jugador brasileño, actual Barcelona, enfrentó los micrófonos una vez culminado el partido y tuvo una llamativa declaración. «Nosotros siempre buscamos marcar la mayor cantidad de goles, tenemos jugadores de mucha calidad y nos conocemos muchísimo», comentó en primer lugar ante la prensa.

Luego reveló: «No veo nada del Mundial. No me gusta mirar los partidos, prefiero mirar películas o series». La respuesta sorprendió a los periodistas que lo esperaban postpartido. «¿Por qué tengo que saber algo de Messi o Mbappé? A mi no me gusta (ver fútbol) sé que son los mejores y esta bien así», cerró el exLeeds.

Neymar: «Tuve miedo»

Neymar admitió ayer que tuvo «mucho miedo» tras lesionarse en el primer partido del Mundial de Qatar ante Serbia. Además contó que al enterarse de la lesión en su tobillo lloró «toda la noche».

«Tenía mucho miedo. Me iba muy bien, estaba en una muy buena temporada y cuando debuto sufro esta lesión, pasé la noche llorando mucho. Mi familia lo sabe, por suerte todo salió bien», dijo Neymar a ESPN Brasil.