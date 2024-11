Regional Amateur: Argentinos del Norte y Deportivo Roca, el duelo de la fecha

La cuarta fecha del Regional Amateur se completará esta tarde y será clave para los elencos de la región que pelean por sumar y treparse en lo más alto de su grupo. En Roca, el duelo entre el Carcelero y el Naranja se llevará todas las miradas.

Uno de ellos será Cruz del Sur (7), que se ubica en la cima de la zona 6 tras su triunfo ante Estudiantes Unidos. En el primer adelanto, el elenco barilochense recibirá a Belgrano de Esquel (3), desde las 19, que viene con los ánimos en alza tras golear por 7-2 a Alas Argentinas, en condición de local.

El otro adelanto será en la zona 10 y enfrentará a Maronese y Pacífico a partir de las 21, en un duelo de alto vuelo. El Dino se ubica segundo en su grupo con siete puntos (la misma cantidad que San Patricio, el puntero), mientras que el Decano apenas acumula una unidad en lo que va del certamen.

El resto de los encuentros se disputarán el domingo en el horario oficial de las 16 con varios atractivos. Uno de ellos será en la zona 6, con el clásico roquense. En el Zit Formiga, Argentinos del Norte (4) y Deportivo Roca (5), se medirán con la misión de sumar de a tres para acercarse a La Amistad (6), el puntero de su grupo que será local de Círculo Italiano, en Cipolletti.

En el grupo 8 habrá duelo de candidatos entre Jorge Newbery (5) y Villalonga (5), que intentarán sumar para adueñarse de su zona. Por su parte, Atlético Regina (5), otro de los líderes, visitará a Deportivo Las Grutas (0) que no tiene chances de meterse en la pelea por la clasificación.

Por la zona 9 se disputará un encuentro clave entre Don Bosco (6) y Alianza de Cutral Có (7), mientras que Unión Vecinal (2) recibirá a Pillmatún (1). El grupo 10 se completará con el duelo entre San Patricio (7) e Independiente de Neuquén (1).

Por último, en la zona 6 Estudiantes Unidos (6) intentará recuperarse ante Alas Argentinas (1), a partir de las 19, en un duelo de barilochenses.

Argentinos del Norte vs. Deportivo Roca: Vallejos y Moraga palpitaron el cruce en el Zit Mormiga

En la previa al encuentro, Enzo Vallejos, pieza clave en el elenco de Martín Medina, en dialogo con RÍO NEGRO RADIO, analizó la participación del Naranja en el certamen tras el empate con el Carcelero, en el debut del certamen.

«Por ahí lo que lo que más duele es no ganar de local porque deberíamos hacernos fuertes. Hemos jugado bien con buena tenencia, buenos pasajes del partido, pero muy poca efectividad. Lo que por ahí sí se nos dio La Amistad. Las pocas veces que nos atacaron siempre nos agarraron bien parados. Manejamos bien la pelota y el local no nos está pasando eso. No estamos aprovechando por ahí las dimensiones, el sintético, la velocidad de la pelota», analizó.

«Somos Deportivo Roca y nuestra intención es meternos primeros» Enzo Vallejos, jugador de Deportivo Roca

En lo que respecta al encuentro con Argentinos del Norte, aseguró que les «toca un partido hermoso». «Son partidos aparte y los dos equipos necesitan esos tres puntos, así que seguramente se va a venir algo lindo», sostuvo.

Por su parte, Legui Moraga, referente del Carcelero indicó que a pesar de la doble competencia (la Liga Confluencia y Regional Amateur), «se preparan de la mejor manera».

«Nos tocó una de las zonas mas fuertes y los clásicos son aparte. Se juegan de otra manera y tenés que estar atento porque podes ganar o perder por detalle. Tenes a Círculo, La Amistad, ambos planteles que tienen un potencial re grande», expresó.

A su vez, subrayó que el encuentro será especial porque contarán con el apoyo de todo su público. «Estamos tranquilos porque sabemos del trabajo y los jugadores que tneemos«. Con respecto a lo que queda de la fase regular del torneo, manifestó que confían en su juego.

«Sabemos que dependemos de nosotros, tenemos que salir y ganar». Legui Moraga, jugador de Argentinos del Norte

Por último, respecto al duelo de esta tarde, afirmó: «Vamos a salir con la mismas ganas y nuestra impronta para ser protagonitas de local, con nuestra gente. Nadie quiere perder menos un clásico, así que vamos a hacer todo lo posible para que los tres puntos queden en nuestra cancha«, concluyó.

Con respecto a la clasificación, Vallejos dejó claro que están tranquilos «mientras dependa» de su equipo. «Todo posible hasta que no depende de vos. Dependiendo de nosotros es intentar sumar lo más posible», cerró.

