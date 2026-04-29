Techo Digno: apelaron la absolución de la exintendenta de Bariloche «Maru» Martini

La absolución de la exintendenta de Bariloche María Eugenia Martini aún no está firme. (foto de archivo)

La exintendenta de Bariloche, la dirigente peronista María Eugenia «Maru» Martini, enfrentará en los próximos días otra prueba de fuego en la justicia provincial. El fiscal jefe de esta ciudad Martín Lozada impugnó la sentencia que dictó el tribunal que la juzgó y absolvió el 30 de marzo último, junto al exfuncionario municipal del Gobierno de Martini, Alfredo Milano.

Fuentes judiciales informaron que Lozada presentó la impugnación ordinaria contra la sentencia que el tribunal, integrado por la jueza Romina Martini y sus pares Víctor Gangarrosa y Marcos Burgos, que absolvió a los dos imputados en la causa conocida en la calle como Techo Digno.

Tras escuchar a los testigos y evaluar las pruebas ofrecidas por la fiscalía y la defensa, el tribunal concluyó que si bien existieron algunas irregularidades en el manejo del plan de viviendas nacional durante la intendencia de Martini, el Ministerio Público Fiscal no probó con certeza que la exintendenta y Milano hayan cometido una defraudación contra la administración pública, junto con el delito de peculado.

Las fuentes comentaron que Lozada interpuso el recurso ante el Tribunal de Impugnación Provincial, que es la primera instancia de revisión de las sentencias de los tribunales de juicio.

La fecha de la audiencia ante el TIP

Dijeron que la audiencia con el TIP se fijó para el 6 de junio próximo. Lozada tendrá en esa audiencia la oportunidad de expresar ante los jueces del TIP sus cuestionamientos contra la sentencia absolutoria. Y la defensa de Martini y Milano de responder esos agravios.

No será una tarea sencilla para Lozada. Lo intentó semanas atrás, cuando impugnó la sentencia del tribunal de juicio que absolvió el 12 de noviembre del año pasado al exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso, que fue acusado por peculado.

El TIP rechazó la impugnación presentada por Lozada el 11 de marzo pasado y, en consecuencia, la sentencia absolutoria fue confirmada en esa instancia. Un día después, empezó el juicio oral y público en esta ciudad contra Martini y Milano.

En esta ocasión, el escenario tampoco es sencillo para la fiscalía en su objetivo de tratar de anular la sentencia absolutoria, porque el veredicto del tribunal de juicio fue por unanimidad.

Lozada había pedido que Martini sea declarada culpable de defraudación contra la administración pública por las diferencias detectadas en las certificaciones de obras que acumuló el programa de viviendas de Nación, conocido como “Techo Digno”, que se ejecutó entre 2013 y 2015.

Para la fiscalía, esas diferencias “superaron con creces cualquier margen de error” y pidió la declaración de responsabilidad penal de Martini por avalar pagos millonarios a las empresas contratistas a partir de esos documentos. El programa Techo Digno contempló la construcción de 825 viviendas en Bariloche, que no se terminaron cuando Martini dejó a finales de 2025 la Intendencia.

El defensor particular de Martini, Sebastián Arrondo, planteó que la fiscalía no probó la acusación y solicitó la absolución.

Lozada había solicitado que Milano sea declarado culpable por defraudación en calidad de “partícipe necesario”. El defensor de Milano, el abogado Luciano Perdriel, alegó que “la sobrecertificación de obras a sabiendas nunca se acreditó, y tampoco el perjuicio al erario municipal y el beneficio a terceros”. El 6 de junio los protagonistas se volverán a ver las caras.