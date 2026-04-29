Mariano Gaido expuso en la Feria del Libro y posicionó a Neuquén como referente en inteligencia artificial

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, participó del panel “DesafIA Ciudades: inteligencia artificial para impulsar la innovación local”, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, donde destacó el avance de la capital provincial como una de las ciudades líderes en la adopción de tecnología aplicada a la gestión pública.

Mariano Gaido destacó el avance de Neuquén en inteligencia artificial

El encuentro, impulsado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), reunió a intendentes, organismos internacionales y referentes del ecosistema tecnológico con el objetivo de debatir el rol de la inteligencia artificial en la modernización del Estado, la mejora de servicios públicos y el impulso a la economía del conocimiento.

En ese contexto, Neuquén se posicionó como una de las ciudades protagonistas, al formar parte desde sus inicios de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR), una iniciativa estratégica que promueve la innovación en gobiernos locales. Gaido estuvo acompañado por la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, quien también participó del foro institucional.

Durante su exposición, el jefe comunal remarcó que las ciudades atraviesan distintas etapas de desarrollo, en las que la transformación tecnológica cumple un rol central. En ese sentido, sostuvo que la modernización debe ir acompañada de obras, eficiencia administrativa y decisiones políticas claras.

“El desafío actual tiene que ver con incorporar tecnología para mejorar la vida de los vecinos, hacerlo más rápido y con mayor accesibilidad”, afirmó.

Gaido subrayó que la inteligencia artificial ya tiene impacto en Neuquén en áreas como movilidad, gestión de residuos, educación y comunicación, y destacó la necesidad de aplicar estas herramientas con una mirada humana y cercana.

Además, puso en valor el trabajo colaborativo entre ciudades como una herramienta clave para acelerar soluciones y replicar modelos exitosos. En esa línea, mencionó la intención de incorporar prácticas internacionales observadas durante su reciente gira por Asia, especialmente en temas vinculados a limpieza urbana y educación cívica.

El intendente también celebró el crecimiento de la CIIAR, que pasará de 10 a 23 ciudades en 2026, consolidando una red federal de innovación pública en el país.

“La inteligencia artificial tiene que llegar a cada vecino de manera humana y cercana. Las ciudades debemos adaptarnos con eficiencia, con cuentas ordenadas y siendo ejemplo en la administración de los recursos públicos”, expresó Gaido al cierre de su participación.

El panel formó parte del programa DesafIA Ciudades, impulsado por la Red de Innovación Local y organismos internacionales, que busca fortalecer la adopción de inteligencia artificial en gobiernos locales de América Latina.