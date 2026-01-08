Regresos esperados para una edición especial de la Regata del Río Negro

Tanto en el camping de Plottier como en la llegada a la Isla Jordán, la gente de la comunidad del canotaje le rindió tributo con su afecto al máximo ganador de la Regata del Río Negro. Los Reyes del Río volvían a formar parte nada menos que de una edición histórica.



Con 49 años, algunas canas de más, ahora con barba recortada pero con el infaltable pañuelo rojo sobre su cabeza, Néstor Pinta se esforzaba por disimular la ansiedad que le provocaba volver a ser parte de una prueba de la que es leyenda.



“Feliz de este recibimiento, del afecto de la gente y de volver a subirme a un bote junto a Martín (Mozzicafreddo)”, declaró el Piri apenas se bajó de la embarcación en el balneario cipoleño.

“Cuando escuché el silbato de salida fue un momento soñado, fue un volver a vivir . Era un sueño que no era sólo largar junto a Martín sino también correr al lado de mi hijo (Damián) y de Facu (Lucero). Disfruté muchísimo este regreso, queríamos estar más cerca del pelotón de punta pero esto recién empieza”.



El Piri Pinta regresó a la prueba que lo vio ganador en 16 oportunidades.

«Volvimos al agua, sabíamos que iba a ser duro y que acá los chicos Balboa iban a hacer valer su poderío en los remolinos. La realidad es que a nosotros nos costó, se nota que estamos grandes, no tenemos la misma potencia y cada vez que había un sprint a nosotros nos costaba llegar. Nuestro fuerte es navegar bien, pero hoy el río nos maltrató. Pero son cosas de Regata, esto recién empieza y éramos conscientes de que podía pasar esto».

Otro regreso esperado fue el de Franco y Dardo Balboa, que se quedaron con el primer parcial. “Queremos agradecerle a nuestra gente, a nuestras familias, a Mariano Mansilla (referente de la Legión Neuquina de Canotaje) que nos viene aguantando desde hace tiempo y esta primera etapa se la quiero dedicar a mi hijo Lorenzo, que no pudo estar acá. Impusimos un buen ritmo de carrera, pudimos remar fuerte y estuvimos en el nivel que esperábamos”, sintetizó el palista neuquino.

Los Balboa se quedaron con el primer parcial de la Regata 2026. (Foto Cecilia Maletti)

Dardo, el mayor de los Balboa, aseguró que junto a su hermano»estan bien preparados, propusimos una etapa con bastante ritmo con la intención de cansar a los otros chicos y yo creo que nos salió. Esto recién empieza y queremos seguir disfrutando de esta hermosa Regata».