River acordó el contrato con Chacho Coudet: resta arreglar su salida de Alavés

El Chacho está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de River, tras la salida de Gallardo.

Mientras Marcelo Gallardo transita sus últimos días al frente del plantel profesional de River, la dirigencia ya trabaja en su sucesión. En ese marco, Eduardo “Chacho” Coudet aparece como el principal apuntado y las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada.

El presidente Stefano Di Carlo ya alcanzó un acuerdo verbal con el entorno del entrenador en relación a los términos contractuales. El siguiente paso será destrabar su salida de Deportivo Alavés, ya sea mediante la cláusula de rescisión o una negociación directa entre las partes.

Coudet tiene vínculo vigente con el conjunto español hasta junio y atraviesa un tramo decisivo de la temporada. Actualmente, Alavés se ubica 15° en La Liga, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso, en plena pelea por la permanencia.

La dirigencia del club español evaluaba la posibilidad de ofrecerle una renovación en caso de asegurar la continuidad en Primera División. Sin embargo, el llamado de River modificó por completo el escenario, ya que el entrenador considera la propuesta como una oportunidad clave en su carrera.

De concretarse su llegada, el “Chacho” volvería a Núñez luego de más de 20 años. En 2004 dejó el Millonario para continuar su carrera en Rosario Central. Como futbolista de River disputó 128 partidos, convirtió 27 goles y obtuvo cinco títulos, en dos ciclos distintos con la camiseta blanca y roja.

Mientras tanto, Gallardo continúa al mando del equipo y prepara su despedida: este jueves, desde las 19.30, River recibirá a Banfield en el Monumental, en lo que será el último partido del Muñeco como entrenador del club.