Casi 100 millones de dólares: el plantel que deja Marcelo Gallardo en River

Castaño fue la segunda venta más cara de la historia de River y está obligado a mejorar su rendimiento.

El regreso de Marcelo Gallardo a River Plate, en agosto de 2024, se dio en un contexto particular: el equipo estaba clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero venía de un ciclo desgastado bajo la conducción de Martín Demichelis, que fue destituido tras una serie de resultados irregulares.

Durante el mercado de pases invernal, todavía con «Micho» en el banco, el Millonario había incorporado a Adam Bareiro, Franco Carboni, Conan Ledesma y Federico Gattoni. Sin embargo, la decisión de Jorge Brito de cambiar el rumbo deportivo derivó en un escenario atípico: con la llegada de Gallardo, el club afrontó en los hechos un “segundo mercado” en la misma ventana.

En esa ventana, el Muñeco sumó nombres de peso y jerarquía: los campeones del mundo Germán Pezzella y Marcos Acuña, junto a Maximiliano Meza y Fabricio Bustos. Esas primeras incorporaciones de su segundo ciclo demandaron una inversión cercana a los 11,5 millones de euros. A pesar del golpe de autoridad en el mercado, el equipo no logró dar el salto esperado: quedó eliminado en semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro y finalizó quinto en la Liga Profesional.

Lejos de retroceder, River redobló la apuesta en el mercado siguiente. Gallardo buscó referentes de su primer ciclo y concretó los regresos de Enzo Pérez, Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. A ellos se sumaron Matías Rojas, Gonzalo Tapia y Kevin Castaño, quien se transformó en la segunda compra más cara de la historia del club. En total, la inversión rondó los 34,6 millones de euros.

Ese plantel, potenciado por la irrupción de Franco Mastantuono, atravesó un semestre irregular. Fue eliminado por Platense en el Monumental en los octavos de final del Torneo Apertura, aunque logró clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder de su grupo. La gran decepción llegó en el Mundial de Clubes, donde quedó eliminado en la fase de grupos, pese a integrar una zona que, en los papeles, parecía accesible.

La aparición de Mastantuono también significó un alivio económico. Real Madrid ejecutó su compra por 45 millones de euros, y River utilizó ese ingreso para volver a moverse con fuerza. En una de las novelas del mercado, Maximiliano Salas ejecutó su cláusula de salida de Racing y llegó a Núñez por 8 millones de euros. Además, Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda arribaron desde Talleres por una cifra cercana a los 9 millones, mientras que Juan Fernando Quintero concretó su regreso por 2,1 millones.

El último mercado de pases de este segundo ciclo comenzó en diciembre, tras la temprana eliminación en el Torneo Clausura ante Racing en octavos de final. Allí, reforzó el mediocampo con dos volantes provenientes del fútbol brasileño: Fausto Vera, a préstamo con un cargo de 450 mil euros, y Aníbal Moreno, por 7 millones. También se sumó Matías Viña, cedido desde Flamengo en una operación similar a la de Vera, y se hizo efectiva la compra de Giuliano Galoppo por 4 millones de euros, luego de su arribo a préstamo en 2025.

El uno por uno y el desafío del próximo entrenador

El balance del segundo ciclo del máximo ídolo de River deja una sensación ambigua: una inversión millonaria, nombres de jerarquía y regresos ilusionantes, pero con resultados que nunca terminaron de estar a la altura de las expectativas. Con un plantel amplio y costoso, su equipo no logró consolidar una identidad ni traducir el peso del mercado en títulos.

De cara al futuro, el desafío será mayúsculo para quien tome las riendas del equipo —con Eduardo Coudet como principal candidato—: levantar el nivel de varios futbolistas que hoy están por debajo de su rendimiento esperado, pero que cuentan con margen y calidad suficiente para mejorar rápidamente. En un club que no negocia la exigencia, el próximo ciclo deberá demostrar que tanta inversión puede, finalmente, convertirse en rendimiento sostenido.

Uno por uno: (precios según el sitio especializado Transfermarkt)

Germán Pezzella: €4.500.000

Fabricio Bustos: €4.100.000

Maximiliano Meza: €1.800.000

Marcos Acuña: €1.000.000

Enzo Pérez: Libre

Gonzalo Tapia: €800.000

Matías Rojas: Libre

Sebastián Driussi: €9.750.000

Lucas Martínez Quarta: €7.000.000

Gonzalo Montiel: €4.500.000

Kevin Castaño: €12.600.000

Maximiliano Salas: €8.000.000

Juan Carlos Portillo €4.426.000

Matías Galarza €4.426.000

Juan Fernando Quintero €2.100.000

Giuliano Galoppo: €4.000.000 (incluyó parte de los pases de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia)

Aníbal Moreno: €7.000.000

Fausto Vera: €425.000 por el préstamo (opción de compra de €3.500.000)

Matías Viña: €425.000 por el préstamo (obligación de compra de €4.000.000)

Kendry Páez: préstamo sin cargo

En total, la suma arroja una cifra cercana a los 76,6 milloes de euros, lo que sería apróximadamente 90 millones de dólares. Muchos de estos jugadores aún pueden levantar su nivel y demostrar que su ciclo con la Banda no está terminado.