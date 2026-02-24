Gallardo todavía no se fue de River, pero ya suena en un equipo de Brasil

A menos de 24 horas de haber anunciado que el partido ante Banfield será el último de su segundo ciclo en River , Marcelo Gallardo ya aparece en el radar de un club brasileño. Se trata de Vasco da Gama, que busca nuevo entrenador tras la destitución de Fernando Diniz.

El ciclo de Diniz llegó a su fin luego de un flojo inicio en el Brasileirao, donde el equipo no ganó en sus primeras tres presentaciones (un empate y dos derrotas). Si bien Vasco se encuentra en las semifinales del Campeonato Carioca, la derrota en el partido de ida ante Fluminense fue determinante para la decisión de la dirigencia.

En este contexto, según informó Ge Globo, Gallardo aparece como uno de los principales candidatos para asumir el cargo. Junto a él, también figuran otros nombres de peso como Artur Jorge, campeón de la Copa Libertadores 2024, y Renato Gaúcho, un histórico del fútbol brasileño.

Desde Brasil señalan que, si bien cualquiera de estos entrenadores implicaría un salario considerablemente más alto que el de Diniz, la dirigencia de Vasco considera que es el momento de apostar fuerte por un técnico consagrado, en una temporada en la que el club disputará la Copa Sudamericana.

Por lo pronto, el foco de Gallardo sigue puesto en el Millonario. Este jueves, desde las 19.30, el Muñeco dirigirá su último partido en el Monumental frente al Taladro, con la ilusión de despedirse de su gente con una victoria.