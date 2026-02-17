Alivio para River: le ganó a Ciudad de Bólivar con un penal de Juanfer Quintero y sigue en la Copa Argentina

El 10 se hizo cargo del penal, lo ejecutó a la perfección y le dio aire a River. (Clarín Fotografía)

River tuvo que transpirar hasta el final, pero cumplió con el objetivo. Un penal que Juan Fernando Quintero trasnformó por gol, a los 42 minutos del segundo tiempo, le dio la ajustada victoria sobre Ciudad de Bolívar (1-0) para seguir con vida en la Copa Argentina y, especialmente, para darle aire a Marcelo Gallardo. El partido se disputó en el Estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis) y fue válido por los 32avos de final de la competencia.

El Millonario dominó a voluntad durante los 90 minutos, pero siempre le falta el último toque. Como ocurrió en los últimos partidos, todo el protagonismo lo tuvieron sus volantes, especialmente Juanfer Quintero. Sin embargo, no aparecieron socios y por eso River no pudo generar jugadas de peligro.

Una vez más, se mostró muy activo Gonzalo Montiel que, de hecho tuvo la más clara del primer tiempo. También hubo un trabajo interesante de Tomás Galván, quien se animó a pegarle desde media distancia.

Bolívar, por su parte, se dedicó a aguantar. Casi nunca inquietó a la última línea del Millonario y está claro que ese es el plan. Resistir y salir de contra o ponerle todas las fichas a una pelota parada para aprovechar la buena pegada del Pitu Arnaldo González. Así, se fueron los primeros 45 minutos.

Fausto Vera volvió al equipo titular y es uno de los mejores en San Luis. (Clarín Fotografía)

Los más chicos a la cancha

En el complemento, River siguió con el dominio, pero otra vez falló en el último toque. Un gran remate de Galván rompió el travesaño y también lo tuvo Lucas Martínez Quarta de cabeza. Gallardo mandó a la cancha a los pibes y uno de ellos, Joaquín Freitas, armó una gran jugada, Elías Martínez le cometió penal y Juanfer lo cambió por gol. Fue un grito de alivio para el 10 y para todo River, que tenía la obligación de ganar y lo hizo. Sufrió hasta el cierre, pero se llevó de San Luis lo que fue a buscar.

Las formaciones

River (1): Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo

Ciudad de Bolívar (0): Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Alex Díaz, Nahuel Yeri, Brian Quintana, Arnaldo González; Guillermo Sánchez, Khalil Caraballo. DT: Diego Funes

Gol: ST 42 Quintero de penal

Cambios ST 13 Facundo Colidio por Maximiliano Salas, Ian Subiabre por Fausto Vera y Joaquín Freitas por Agustín Ruberto (R), Brian Duarte por Khalil Caraballo y Facundo Mucignat por Guillermo Sánchez (B), 26 Yonathan Maciel por Arnaldo González y Federico Peralta por Agustín Paredes (B), 37 Santiago Lencina por Galván (R), 43 Lautaro Villegas por Brian Quintana (B), 44 Giuliano Galoppo por Quintero (R),

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: Único La Pedrera

