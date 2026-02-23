River, en vilo: Marcelo Gallardo define su continuidad como DT

Así se fue Gallardo de Liniers. Con la mirada clavada en el piso. Son horas de reflexión. (Clarín Fotografía)

La crisis futbolística de River se profundizó con la caída ante Vélez y a pesar de la reacción del equipo en el segundo tiempo, la continuidad de Marcelo Gallardo al frente del equipo está en duda. El entrenador no habló en conferencia de prensa y a partir de ese momento, la historia va minuto a minuto. Hoy a las 18 habrá cumbre en el predio de Ezeiza y ahí podrían surgir novedades.

De los últimos 20 compromisos oficiales, entre todas las competencias, el club de Núñez perdió 13, una impactante estadística que no se veía en la institución desde los últimos meses de 1910 y el comienzo de 1911.

Gallardo saludó a los jugadores, uno por uno…

Ante este panorama, Gallardo tomó la decisión de no asistir a la rueda de prensa en el José Amalfitani. El DT prefirió marcharse del estadio en silencio junto a su cuerpo técnico y sus jugadores, evitando dar explicaciones por esta nueva derrota. Antes, habría saludado a los jugadores uno por uno y eso abrió muchas dudas en cuanto a su futuro.

Lo cierto es que el Muñeco está en un momento de reflexión y este lunes es un día clave. Está claro que es el único entrenador que puede bancarse en el puesto a pesar de las pobres estadísticas de los últimos tiempos y que la dirigencia no tomará ninguna decisión. Acá, resuelve el entrenador.

El segundo ciclo de Gallardo, en números

Marcelo Gallardo acumula 84 compromisos desde su vuelta. Ganó 35 partidos entre todas las competencias, pero también empató en 32 oportunidades y perdió 17. En este segundo ciclo no sumó ningún título. Ante Vélez, el equipo reaccionó en el segundo tiempo y mereció el empate, pero el Millonario tampoco liga y eso preocupa a la dirigencia.