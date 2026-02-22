River sufrió la ley del ex en Liniers: Vélez le ganó 1-0 con gol de Lanzini

River sufrió otro mazazo en el Apertura de la Liga Profesional. Vélez pegó de entrada y aplicó ley del ex con el gol de Manu Lanzini a los 5 y tuvo varias chances para aumentar, pero en el complemento, el Millonario hizo los méritos para empatarlo. No pudo y así sumó su tercera caída en el torneo. El Fortín, por su parte, sigue invicto, con 14 puntos (4 victorias y dos empates) en la cima de la zona A.

El Fortín salió a imponer condiciones y aunque el primer remate fue de Fausto Vera, el que no perdonó fue el local. A los 6, Matías Pellegrini abrió para Manuel Lanzini, que encaró paralelo al área grande y sacó un remate bajo al primer poste de Franco Armani, que se estiró al máximo en su primera pelota post lesión y no pudo evitar el gol.

Juanfer y Armani, lesionados

Así, con ley del ex incluida, arrancó la tarde para el Millonario, que trató de reaccionar, pero se encontró con un rival muy sólido, que se apoyó en el gran trabajo del tándem Baeza-Robertone. Durante la primera mitad, Vélez le hizo precio y si bien es cierto que el dominio no fue abrumador, generó varias situaciones que pudieron aumentar la diferencia. Para colmo, River se quedó sin Juanfer Quintero, quien salió lesionado a los 26 minutos.

Preocupación. Quintero salió lesionado a los 26 del primer tiempo. (FBaires)

River mereció el empate, pero no ligó

La mala racha del Millo siguió con la salida por lesión de Armani, pero en el juego la mano cambió. El ingreso de Kendry Páez levantó al equipo de Marcelo Gallardo, que se le fue al humo a Vélez y con el correr de los minutos, empezó a merecer el empate. Sin embargo, el ecuatoriano también salió con una molestia en el hombro. Así y todo, la visita siguió con el dominio de las acciones y se perdió tres ocasiones clarísimas, con Ian Subiabre, Gonzalo Montiel y Facundo Colidio.

Gallardo tuvo otra noche complicada en la cancha de Vélez. (FBaires)

Esa mejoría no alcanzó para llegar al empate, pero está claro que River mostró potencial para revertir la imagen. Habrá que ver cómo reaccionan los hinchas en las próximas horas. Del otro lado, Vélez aseguró un triunfazo y empieza a sacar chapa de candidato, aunque también quedó con la preocupación de haber mostrado dos caras muy diferentes: fue muy superior en el arranque y superado con claridad en la segunda mitad.