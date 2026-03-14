River enfrenta a Sarmiento en el regreso de Coudet al Monumental: formaciones, hora y TV

Este domingo, River recibirá a Sarmiento por la 11° fecha del torneo Apertura. Será el primer partido de Eduardo Chacho Coudet como técnico del Millonario en el Monumental.

Tras el debut victorioso por 2-1 frente a Huracán, River quiere continuar por la senda del triunfo y escalar más posiciones en la zona B, donde se encuentra 5° con 14 puntos. Para el partido contra el Verde, Coudet sabe que no podrá contar con Colidio, expulsado en el Ducó.

El DT del Millonario meterá un cambio obligado. Sebastián Driussi saldrá del once inicial por la pubalgia que arrastra, motivo por el cual tuvo que salir en el entretiempo ante Huracán. Su lugar lo ocupará Joaquín Freitas, que ha sido uno de los puntos más altos en los últimos compromisos. El juvenil de 19 años le ganó la pulseada a Maxi Salas, que atraviesa un flojo presente.

Además, el Chacho tiene una duda. Juan Fernando Quintero podría regresar a la titularidad luego de sumar minutos frente a Huracán. Quien dejaría su lugar sería el ecuatoriano Kendry Páez.

Sarmiento quiere dar la sorpresa en el Monumental

Sarmiento de Junín llega de igualar sin goles frente a Racing y se ubica afuera de la zona de playoffs, en la 12° ubicación con 10 puntos.

Para visitar el Monumental, Facundo Sava planea poner en cancha la base de los últimos partidos. El DT del Verde recalcó que el equipo de Junín va «a ir con el deseo de competir fuerte y de poder ganar el partido«.

El entrenador de 52 años ya sabe lo que es ganar en Núñez. El pasado octubre, Sarmiento dio el batacazo y derrotó de visitante a River por 1-0. En esta ocasión, el club de Junín tratará de repetir la épica.

Sarmiento dio la sorpresa en 2025 y hundió al River de Gallardo.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Hora: 19:45.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Darío Herrera.