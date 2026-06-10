River ratifica el interés, pero en Tigres niegan contacto formal por Ángel Correa

A pesar de algunas charlas e insinuaciones con el jugador, desde México aseguran que no hubo una oferta formal de River Plate por el delantero argentino Ángel Correa, una de las prioridades de Eduardo Coudet para el próximo mercado de pases.

Carlos Valenzuela, vicepresidente de Tigres, club donde milita el jugador rosarino, dejó en claro que no recibió ningún tipo de sondeos por Angelito. «Nadie se ha acercado con nosotros, ni River, ni nadie, ni ninguna institución. Hoy se queda solamente en un rumor y Ángel es parte del club», expresó.

Asimismo, el vice aseguró: «Ángel es parte fundamental de nuestro esquema y fundamental para la institución. Realmente nosotros contamos con él».

Sin embargo, desde Núñez aseguran que los números de su contrato estarían prácticamente acordados (le igualaría los números actuales y le ofrecería un vínculo a largo plazo) y que solo resta avanzar en las negociaciones con el club mexicano.

Tras más de una década en el Atlético de Madrid, Correa llegó a México donde, en su primera temporada, se transformó en referente de Tigres, marcando 23 goles y 13 asistencias, en 54 partidos. Por tal motivo no sería sencilla su eventual llegada a los Millonarios.