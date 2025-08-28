River se cruza con Unión, por el pase a cuartos de la Copa Argentina: formaciones, hora y TV

River no quiere bajarse de ningún frente y buscará seguir su camino en la Copa Argentina. Este jueves se las verá con Unión de Santa Fe, en el último cruce de octavos de final. El ganador se las verá con Racing, mientras que los demás duelos ya están definidos y serán Tigre-Independiente Rivadavia, Newell’s-Belgrano y Argentinos-Lanús.

El duelo entre Millonarios y Tatengues se disputará este jueves a las 21:15, en el Malvinas Argentinas de Mendoza, con el control de Andrés Gariano. Aunque el equipo de Marcelo Gallardo parte como favorito, deberá tomar recuados porque los de Leo Madelón atraviesan un buen momento y son de cuidado.

River y la posbilidad de atacar con tres delanteros

Ya en cuartos de final de la Copa Libertadores y líder de la zona B del Clausura pese al empate con sabor amargo ante Lanús, el Millo quiere seguir en pie en el torneo más federal del país. Ya dejó atrás a Ciudad de Bolívar y San Martín de Tucumán en las instancias previas y afrontará el primer duelo ante un equipo de la A.

Después de plantar un once mayoritariamente alternativo en La Fortaleza, Gallardo pondrá lo mejor que tiene a disposición en el Malvinas Argentina, con la vuelta de todos los titulares y la chance de usar por primera vez al tridente Maximiliano Salas-Sebastián Driussi-Facundo Colidio.

El Tatengue, con lo mejor

Unión llegó a octavos de final de la Copa Argentina luego de vencer 3-1 a Colegiales y superar a Rosario, uno de los candidatos, en los penales. Leonardo Madelón, que mantiene al Tatengue en puesto de clasificación en el Clausura tras la polémica igualdad con Huracán, sueña con dar el golpe ante el River de Gallardo. Y tiene sus motivos.

El entrenador de los santafesinos pondrá lo mejor para ir por el imapcto. Está claro que tiene menos variantes que su poderoso rival, pero cuenta con una base confiable y un tridente en ofensiva que promere con Franco Fragapane, con dos 9 que arman una buena socidad como Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Madelón transita por un buen momento en el banco de Unión. (@clubunion)

River-Unión: formaciones, hora y TV

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Malvinas Argentinas

Hora: 21.15

TV: TyC Sports



