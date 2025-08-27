«Secuestrar a Colidio», el plan de Unión para sorprender a River en la Copa Argentina

Unión será el rival de River en los octavos de final de la Copa Argentina y en la previa del partido que se disputará este jueves en Mendoza, el entreandor del Tatengue, Leonardo Carol Madelón, le metió un toque de humor. «Vamos a secuestrar a Colidio», afirmó, aunque después se puso más serio y detalló que el equipo de Marcelo Gallardo «tiene un plantelazo».

El equipo de Santa Fe, que transita por un buen momento en la Liga Profesional (marcha quinto con 9 unidades en la zona A), se acomodó rápido, a pesar de sufrir importantes bajas en su plantel. Madelón está conforme y avisó que «nosotros también tenemos un plantel numeroso, con buenos jugadores. Son partidos lindos, nos recuerda a cuando nos cruzamos en Mar del Plata», analizó.

«Nosotros llegamos bien, sanitos. Hay que atacar, sacarse miedos y ojalá que podamos marcar el inicio de algo nuevo en la Copa Argentina», cerró el entrenador de Unión. El duelo se disputará en el Malvinas Argentinas, a partir de las 21:15, y el vencedor de medirá con Racing en los caurtos de final.

Colidio es una de las cartas de gol del Millo, que saldría con tres puntas: Facundo, Mezza y Driussi.

Tomá nota Muñeco, así podría formar Unión

El orden de prioridades de River es Copa Libertadores, Copa Argentina y Liga Profesional. Si bien es cierto que en el torneo doméstico es líder, con 12 unidades, viene de perder una gran chance con el empate sobre la hora de Lanús y por eso, la Copa más federal pasa a ser prioridad. El motivo: con cuatro partidos se puede ser campeón y Marcelo Gallardo podría sumar su primera estrella desde que volvió a Núñez.

Por eso, en el Millonario le prestan mucha antención al duelo con el Tatengue, que es un rival complicado y que saldrá a la cancha dispuesto a dar el gran golpe. Los once que se perfilan para ser titulares son: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Con esa base, el equipo de Santa Fe se transformó en uno de los protagonistas de la temporada. En la Copa Argentina eliminó a Rosario Central, que perdió la chance de afrontar el torneo con sus refuerzos top, Fideo Di María y Alejo Véliz; casi le gana a Boca en La Bombonera (1-1) y sorprendió a Instituto con un categoríco 4-0 en Córdoba.





