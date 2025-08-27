SUSCRIBITE
«Secuestrar a Colidio», el plan de Unión para sorprender a River en la Copa Argentina

Madelón saben que van de punto y metió una broma en la previa del partido que se disputará este jueves en Mendoza.

El DT de Unión le sacó dramatismo al partido con River.

Unión será el rival de River en los octavos de final de la Copa Argentina y en la previa del partido que se disputará este jueves en Mendoza, el entreandor del Tatengue, Leonardo Carol Madelón, le metió un toque de humor. «Vamos a secuestrar a Colidio», afirmó, aunque después se puso más serio y detalló que el equipo de Marcelo Gallardo «tiene un plantelazo».

El equipo de Santa Fe, que transita por un buen momento en la Liga Profesional (marcha quinto con 9 unidades en la zona A), se acomodó rápido, a pesar de sufrir importantes bajas en su plantel. Madelón está conforme y avisó que «nosotros también tenemos un plantel numeroso, con buenos jugadores. Son partidos lindos, nos recuerda a cuando nos cruzamos en Mar del Plata», analizó.

«Nosotros llegamos bien, sanitos. Hay que atacar, sacarse miedos y ojalá que podamos marcar el inicio de algo nuevo en la Copa Argentina», cerró el entrenador de Unión. El duelo se disputará en el Malvinas Argentinas, a partir de las 21:15, y el vencedor de medirá con Racing en los caurtos de final.

Colidio es una de las cartas de gol del Millo, que saldría con tres puntas: Facundo, Mezza y Driussi.

Tomá nota Muñeco, así podría formar Unión

El orden de prioridades de River es Copa Libertadores, Copa Argentina y Liga Profesional. Si bien es cierto que en el torneo doméstico es líder, con 12 unidades, viene de perder una gran chance con el empate sobre la hora de Lanús y por eso, la Copa más federal pasa a ser prioridad. El motivo: con cuatro partidos se puede ser campeón y Marcelo Gallardo podría sumar su primera estrella desde que volvió a Núñez.

Por eso, en el Millonario le prestan mucha antención al duelo con el Tatengue, que es un rival complicado y que saldrá a la cancha dispuesto a dar el gran golpe. Los once que se perfilan para ser titulares son: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Con esa base, el equipo de Santa Fe se transformó en uno de los protagonistas de la temporada. En la Copa Argentina eliminó a Rosario Central, que perdió la chance de afrontar el torneo con sus refuerzos top, Fideo Di María y Alejo Véliz; casi le gana a Boca en La Bombonera (1-1) y sorprendió a Instituto con un categoríco 4-0 en Córdoba.




