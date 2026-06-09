Ronald Araujo volvió a Uruguay, habló de su lesión y de los duros dichos de su hermano sobre Marcelo Bielsa

El defensor es pieza clave en el equipo que alista el DT argentino.

Aún no puede confirmar su presencia en el Mundial, pero el defensor Ronald Araujo está haciendo hasta lo imposible para recuperarse de su lesión y estar a disposición de la Selección de Uruguay de Fútbol.

El jugador de Barcelona regresó hoy a su país tras permanecer unos días en Madrid (España), donde se realizó una serie de estudios y un tratamiento regenerativo para superar el desgarro de gemelo que lo condiciona de cara al certamen mundialista.

Araujo, además, fue noticia en las últimas por los duros dichos de su hermano en redes sociales, quien culpó directamente a Marcelo Bielsa, DT del combinado uruguayo, de los problemas físicos de los jugadores. «Gracias por lesionar jugadores», había sido el lapidario posteo.

Al respecto, luego de referirse a los trabajos realizados en España, Araujo aclaró: «Me enteré cuando llegué allá. Es un error de él. Lo hablamos por teléfono y lo voy a hablar ahora cuando llegue a casa en privado”.

🤔 ¿CÓMO FUE LA LESIÓN, RONALD?



Araújo confirmó que se lesionó en el entrenamiento de Uruguay y explicó el por qué fue a realizar el tratamiento a Barcelona.



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En cuanto a la lesión y los plazos de recuperación, deslizó: «Tengo una pequeña lesión en el gemelo, por eso fui a hacerme el tratamiento. Fui a España porque ahí tengo mi cuerpo médico de confianza”.

El panorama es complejo, pero el zaguero, pieza clave en la nómina de Bielsa, no pierde la esperanza: “Estoy con muchas ganas de afrontar este Mundial, voy a ser todo lo posible por llegar en buenas condiciones”.

El seleccionado uruguayo partirá rumbo a Cancún (México), donde hará base durante la Copa del Mundo. Los Charrúas integran el Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España, siendo su debut será ante el combinado saudí.