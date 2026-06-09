El rival de la Selección Argentina jugará un amistoso a puertas cerradas y despertó todo tipo de especulaciones

Los equipos continúan preparándose para llegar de la mejor manera al debut en el Mundial. Por eso, disputan partidos amistosos que les permiten ajustar detalles, definir estrategias y delinear las formaciones titulares. En ese contexto, la Selección Argentina se enfrentará con Islandia y Argelia hará lo propio con Bolivia.

Se tratará de los últimos compromisos antes del inicio de la cita máxima por lo que las decisiones que se adopten en los amistosos pueden ser determinantes de cara al debut mundialista donde el combinado nacional jugará contra el africano el martes 16 de junio desde las 22.

Mientras que la Albiceleste jugará con Islandia a partir de las 22 del martes 9 de junio, Argelia se enfrentará este miércoles desde las 21 con Bolivia, en un partido que se disputará a puertas cerradas.

En un principio trascendió que los africanos apostaban al hermetismo total teniendo en cuenta que en una semana le tocará enfrentar a la Selección Argentina en el debut del Mundial y pueden llegar a aplicar una estrategia similar a la que utilizarán frente al combinado nacional.

No obstante, desde Argelia comunicaron que esa versión está muy lejos de la realidad al punto que la federación argelina intentó destrabar esta decisión para que los hinchas puedan alentar por su equipo frente a Bolivia: «Esta situación se debe a motivos de seguridad, ya que las autoridades locales se han negado a conceder el permiso a pesar de las gestiones de la Federación Argelina de Fútbol (FAF). La organización del torneo ha restringido el acceso externo – prohibiendo público y prensa – debido a la logística de seguridad implementada en los centros de entrenamiento».

El encuentro se llevará adelante en el Rock Chalk Park, complejo deportivo perteneciente a la Universidad de Kansas, por lo que se encuentra fuera del período oficial habilitado por la FIFA y no cuenta con la seguridad que caracteriza a este tipo de eventos. Además, no contará con transmisión televisiva.

El fixture de la fecha 1 con la Selección Argentina vs. Argelia

En el debut del Grupo J de la Copa del Mundo, Argentina se enfrentará a Argelia el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, a partir de las 22.

Esa misma noche, aunque desde la 1 de la madrugada, también harán su estreno los otros integrantes de la zona: Austria y Jordania, que se medirán en el Levi’s Stadium de Santa Clara durante la madrugada del miércoles 17 de junio.