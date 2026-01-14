Rostan subió tres puestos en la general y podios para los Benavides en la Etapa 10 del Dakar

La edición del Rally Dakar 2026 completó la décima etapa este miércoles. El recorrido comenzó desde el campamento de refugio y se extendió hasta la ciudad de Bisha, con un total de 420 kilómetros de especial y 47 de enlace.

Santiagó Rostan tuvo un gran rendimiento y escaló tres posiciones en la general. En la categoría Rally2, el neuquino terminó 21°, con un registro de 5h, 9m y 26s y subió hasta la 23° colocación en el acumulado. Además, Leonardo Cola finalizó 37° y escaló seis puestos en la general: el cordobés está 31°.

En la categoría principal de Motos, el francés Adrien Van Beveren fue el mejor del día en una jornada accidentada. A pesar de quedarse atascado en una duna, Luciano Benavides se recuperó de un martes negativo y arribó 3°. Además, el salteño quedó a solo 56 segundos del estadounidense Ricky Brabec, el nuevo líder.

Kevin Benavides sigue en la lucha, a falta de tres etapas.

Por otro lado, Daniel Sanders sufrió una durísima caída en el kilómetro 140, cuando se estrelló contra el suelo en una zona de dunas blandas. No obstante, pudo terminar la etapa en la 9° ubicación. El australiano se rompió la clavícula y el esternón y está en serias dudas su continuidad. La buena acción del día fue protagonizada por Brabec, quien no dudó en parar su marcha para comprobar si su rival se encontraba bien.

Respect. A crucial moment in this year’s race as Daniel Sanders crashed on Stage 🔟 and Ricky Brabec was there by his rival’s side to assist 🤝#DakarInSaudi #Dakar2026 pic.twitter.com/BQeZJOvSIj — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2026

En Future Mission 1000, la categoría innovadora del Dakar, Benjamín Pascual no pudo descontarle puntos al español Jordi Juvanteny y permanece en la 3° posición de la general.

Nuevo podio argentino en Challenger

En Challenger, Kevin Benavides culminó 3° (+3:22) y sumó su cuarto podio en esta edición. El mayor de los hermanos sigue subiendo en la general: actualmente, se ubica 10°. Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini finalizaron 4° (+4:02) y permanecen en la misma posición en el acumulado. El navegante Bruno Jacomy, junto al chileno Lucas del Río arribaron 8° (+14:15), pero continúan en la tercera colocación en la sumatoria, a 45m48s. El líder del acumulado continúa siendo el español Pau Navarro.

Benavides continúa su recorrido en su primera experiencia en Autos.

En Side By Side, Jeremías González y Gonzalo Rinaldi fueron 3° (+5:09) y subieron una posición en la general: la dupla cordobesa se ubica 6° en la categoría, a 3h4m16s de la punta . Diferente fue la jornada para Manu Andújar y Andrés Frini, que terminaron 10° (+53:03) y cayeron hasta la 8° colocación del acumulado, a 3h27m09s.

En Ultimate, la categoría principal de Autos, el francés Mathieu Serradori fue el ganador del día, con un tiempo de 4h48m27s. Lo siguió Nasser Al-Attiyah (+6:12), que mantiene la cima en la general. El podio de la jornada lo completó Sebastian Loeb (+9:20). El principe qatarí continúa líder, con una ventaja de 12 minutos sobre el sudafricano Henk Lategan. Quien también está al acecho es el español Nani Roma, que está a 12m50s.

Serradori fue el mejor en Ultimate.

La etapa 11 se largará este jueves desde la 1 de la mañana (hora Argentina). Comenzará en Bisha y concluirá en Al-Henakiyah, con 346 kilómetros de velocidad y 537 en enlace.