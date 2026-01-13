Boca y su primer amistoso del año ante Millonarios: formaciones, hora y TV

Los dirigidos por Claudio Úbeda tendrán hoy su primera prueba del año, en la Bombonera. Aún sin refuerzos anunciados, el entrenador piensa en un once titular distinto al que cerró el 2025, en la derrota ante Racing por las semifinales del Torneo Clausura.

Millonarios de Colombia será el rival en el primer amistoso del año, que llevará el nombre de “Copa Miguel Ángel Russo”, en homenaje al entrenador fallecido, ídolo en ambos clubes. El equipo cafetero ya jugó un partido: cayó 1-0 ante River Plate en Montevideo.

¿Qué equipo tiene en mente Claudio Úbeda?

De acuerdo a los ensayos futbolísticos que viene realizando el Xeneize en Boca Predio, el Sifón se inclinaría por un esquema distinto al clásico 4-4-2 que utilizó en la mayoría de los partidos que dirigió. Si ratifica los nombres que probó, las novedades más relevantes pasarán por la presencia de Ander Herrera y Kevin Zenón o Braian Aguirre desde el arranque, además del cambio de dibujo táctico: apostaría por un 4-3-3.

Quienes saldrían del once titular -en relación a los que terminaron jugando la temporada pasada- son Carlos Palacios y Milton Giménez. El chileno se entrena de manera diferenciada desde hace algunos días por un golpe en la rodilla y ni siquiera va a formar parte de la nómina de convocados, al igual que Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia, también lesionados.

Tanto el arquero como la defensa salen de memoria desde la llegada de este cuerpo técnico a la Ribera. Agustín Marchesín custodiará los tres palos y la línea del fondo estará integrada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

El mediocampo sufrirá modificaciones importantes. En lugar de formar con cuatro volantes, con Exequiel Zeballos y Carlos Palacios por las bandas, el Sifón piensa en disponer a Ander Herrera, Leandro Paredes y Milton Delgado desde el inicio.

Por último, si respeta lo trabajado, la delantera también será inédita, ya que se romperá el clásico doble nueve conformado por Miguel Merentiel y Giménez. El uruguayo sería acompañado por Zeballos por la izquierda y Zenón o Aguirre por la derecha.

El camino de Boca en la pretemporada continuará con un amistoso ante Olimpia, el próximo domingo 18 de enero en el Estadio Único de San Nicolás, mientras que el debut en el Torneo Apertura será el domingo 25 frente a Deportivo Riestra, en condición de local.

Formaciones, hora y TV

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón o Braian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Alex Moreno, Danovis Banguero; David Silva, Mateo García, Stiven Vega; Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro. DT: Hernán Torres

Hora: 19:00.

TV: Disney premium.

Estadio: La Bombonera.